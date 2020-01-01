فاردي ينجو من ريمونتادا أوباميانج ويحصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي

جيمي فاردي نجم فريق ليستر سيتي يحقق لقب هداف الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه.

حقق النجم الإنجليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي الفوز بلقب هداف الدوري الإنجليزي اليوم بعد ختام مباريات البطولة بالجولة الأخيرة.

جاء هذا برصيد 23 هدفًا حققهم فاردي على مدار البطولة في 35 مباراة شارك فيها بطل نسخة 2016 من البطولة الإنجليزية

وحل في المركز الثاني النجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم آرسنال الذي سجل ثنائية في الجولة الأخيرة أمام واتفورد وكاد يلحق به.

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وكان فاردي قد شارك في مباراة فريقه ليستر سيتي أمام مانشستر يونايتد والتي أقيمت في نفس التوقيت بشكل أساسي.

وشهد الصراع على لقب الهداف منافسة كبيرة، حيث ضم داني إنجز لاعب ليفربول السابق وساوثامبتون الحالي الذي وصل للهدف رقم 22.

بينما نجح اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول في الوصول للهدف رقم 19 في المركز الخامس بترتيب هدافي البطولة، خلف رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي الذي سجل هدفه الـ 20 ضد نوريتش.

كما حصل البرازيلي إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي على جائزة القفاز الذهبي بعد خروجه في 17 مباراة بشباك نظيفة من أصل 35 مواجهة شارك فيهم.

جدير بالذكر أن تلك هي المرة الأولى لفاردي التي يحقق فيها لقب الهداف، بعدما كان قد حل في المركز الخامس في الموسم الماضي والرابع في الذي سبقه، كما حل ثانيًا في موسم تحقيق ليستر سيتي للبطولة في 2016 خلف هاري كين.