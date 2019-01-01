جوارديولا: إيمري أُقيل من أرسنال بسبب النتائج وليس إنجليزيته

مانشستر سيتي يواجه أرسنال الأحد

علق بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على إقالة مواطنه أوناي إيمري من تدريب أرسنال قبل أيام، وذلك قبل مقابلة الفريقين بالدوري الإنجليزي الممتاز.

أرسنال قرر إقالة إيمري بعد تواصل النتائج السلبية على الصعيدين المحلي والأوروبي، وعين مساعده فريدي ليونبرج مدرباً مؤقتاً لحين العثور على بديل.

وقال بيب للإعلام: "إذا فاز بالمزيد من المباريات كان سيكون الحديث عن قدرته الممتازة على التواصل، اليوم اللغة ليس السبيل الوحيد للتواصل مع اللاعبين".

وأضاف: "هناك استخدام للصور، وهذا سلاح هام، نقوم بالتحليل بناء على النتائج، هناك الأيدي والمشاعر والمساعدين، برأيي أوناي أُقيل بسبب النتائج وليس عدم قدرته على التواصل".

وتحول الكتالوني بالحديث إلى البريميرليج: "لا يجب أن أفكر في ليفربول، ولكن في ليستر، الأعوام الماضية لم نكن نضيع النقط هكذا، ولكن الأمر ليس متعلقاً بالأداء، وإلا لأصبح قلقاً".

وختم: "تواجد ليفربول بكأس العالم لن يترك أثراً، شارك بها مرتين، عندما تشارك وأنت تملك ذلك الفارق الشاسع تملك أفضلية، ولكن لا تعرف".

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ويحل مانشستر سيتي ضيفاً مساء الأحد على ملعب "الإمارات" لمقابلة أرسنال لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز.