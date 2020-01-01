جوارديولا: أفشل في كل عام

تصريحات مثيرة من المدرب الإسباني..

يؤمن بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أنه يفشل في كل عام، مُعللًا ذلك بأن الإنجاز الذي حققه مع برشلونة في موسمه الأول بالتتويج بالسداسية هو القمة ومن ثم أي إنجاز أقل يكون بمثابة الفشل.

تصريحات جوارديولا أتت خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام بورت فايل، في المباراة المقرر لها مساء السبت في إطار منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

حظوظ كتيبة الفيلسوف الإسباني في الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي للعام الثالث على التوالي باتت صعبة بعد اتساع الفارق بينهم وبين المتصدر ليفربول إلى 14 نقطة مع وجود مباراة مؤجلة للريدز.

أحد الصحفيين طرح على جوارديولا سؤالًا حول إذا ما كان موسمه الحالي فاشلًا، فأجاب بقوله "أنا أقبل كل شيء يا صديقي، عادة ما أفشل كل عام، منذ أن فزت بستة ألقاب لي في السنة الأولى مع برشلونة، كنت أفشل في كل عام.".

"كانت طريقة لعبنا هذا الموسم مشابهة للسنوات الماضية ولكننا خسرنا مباريات ربما أكثر من المتوقع، ولكن بعد موسمين من الفوز يمكن أن يحدث هذا الأمر. بشكل عام، الطريقة التي لعبنا بها كانت جيدة."

كما تحدث عن فترة البوكسينج داي والإصابات بقوله "كل شيء صعب، هذا ليس فقط بالنسبة لنا بل للجميع، يمكنك أن تنظر إلى الإصابات الكثيرة التي في كل فريق ولكن لا أحد يهتم، وفي الموسم المقبل ستجد أكثر من 50 إصابة أيضًا، هذا ما عليه الواقع هنا.".

"نريد الفوز في المباريات بغض النظر عن البطولة التي نلعب فيها، نحن نركز على كل المباريات وهذا ما جلب لنا الثلاثية المحلية العام الماضي. أعتقد أن عقليتنا في آخر 3 مباريات أمام ولفرهامبتون وشيفيلد وإيفرتون كانت رائعة."

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أما عن إيميريك لابورت وليوري ساني فقال "لابورت شارك معنا بالأمس للمرة الأولى في التدريبات لمدة 10-15 دقيقة وكذلك اليوم، إنه يتحسن وأعتقد أنه في الأسبوع المقبل سيشارك معنا في كل التدريبات.".

"لا أعرف إن كان سيلعب سريعًا أم لا، لقد كان خارج الملاعب لمدة 4 أشهر ويحتاج إلى وقت حتى يتمكن من المشاركة في المباريات بصورة كاملة، الأهم ألا يتعرض إلى انتكاسة ونفس الأمر بالنسبة لساني."

وأتم "إنها مباراة خروج المغلوب، يمكن أن يحدث كل شيء. جدولنا كان مزدحمًا بصورة لا تصدق، دائمًا ما أقول أن اللعب في ملعبك ميزة كبيرة ولكننا لم نتحصل عليها، عمومًا نحن نحاول أن نأخذ كل المسابقات على محمل الجد.".

يذكر أن السيتي قد توِّج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي العام الماضي بعد أن انتصر على واتفورد في النهائي بسداسية نظيفة.