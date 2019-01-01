جوائز الفيفا الأفضل: هل صوت الاتحاد المصري لمحمد صلاح؟

تفاجئ المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بعدم تصويت مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم له في جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم فمن المُدان في تلك القصة؟

أبانوب صفوت | فيسبوك

يحلم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول يوماً ما بالفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، وعلى الرغم أنه وصل إلى مستوى مميز يؤهله للمنافسة على مثل هذه الجوائز الضخمة ولكن يبدو أن حتى الثبات على نفس المستوى غير كافي، لأن هناك بُعد آخر يتحكم في تحقيقق أي لاعب للأفضلية على حساب غيره وهو رأي الآخرين به.

تفاجئ محمد صلاح بعد حفل الفيفا لجوائز أفضل لاعب في العالم بأن المسئولين في اتحاد كرة القدم المصري لم يصوتوا له، وهو ما تسبب في بوادر أزمة جديدة بينه وبين الجبلاية بعد المشكلة التي حدثت بينها بسبب حقوق الرعاية قبل بدء منافسات كأس العالم بروسيا، وحاول المختصين تبرير موقفهم من أجل تحسين صورتهم أمام اللاعب.

لكن كيف اُكتشف تقصير مسئولي اتحاد الكرة في دعم أبرز لاعبيهم، وما هي ردة فعل محمد صلاح؟ وهل كانت حجتهم مقعنة بالنسبة لهم؟ هذا ما سنعرفه في هذا التقرير..

هل صوت الاتحاد المصري لمحمد صلاح؟

يبدو أن المشاكل بين الاتحاد المصري ومحمد صلاح لن تنتهِ أبداً، بعد شهور من أزمة رعاة اللاعب قبل بدء كأس العالم في روسيا ومع استغلاله بشكل أو بآخر في مقابلة رئيس الشيشان والتي لاقت ردود أفعال سلبية تجاه مهاجم ليفربول، تفاجئ نجم الريدز بأن المسئولين لم يدعموه في جوائز الفيفا لأفضل لاعب.

بعد الإعلان عن الفائز بالجائزة، يقوم الموقع الرسمي للفيفا بنشر تصويت ممثلي كل بلد ما وهم المدرب، قائد المنتخب بالإضافة إلى أحد الصحفيين، وبالنسبة لمحمد صلاح فلم يصوت له سوى إعلامي يُدعى هاني دانيال وكانت اختياراته هي محمد ماني، ثم كريستيانو رونالدو وأخيراً محمد صلاح.

لم يشهد موقع الفيفا تواجداختيارات كلا أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا وقائد منتخب الفراعنة في الآونة الأخيرة، وكذلك بالنسبة للمدرب السابق وهو المكسيكي خافيير آجيري والذي تمت إقالته عقب الخروج من دور الـ16 من بطولة أمم أفريقيا أمام جنوب أفريقيا، مما يعني أنهم لم يقوموا بالتصويت لصلاح من الأساس.

ما ردة فعل محمد صلاح على عدم تصويت الاتحاد المصري له؟

أثار محمد صلاح الجدل على طريقته الخاصة على حسابه الشخصي على موقع تويتر، بعد أن قام بإزالة وصف "لاعب لمنتخب مصر" الموجود في الخانة الخاصة بسيرته الذاتية وترك جملة "لاعب لليفربول" فقط، وبمجرد أن تم ملاحظة ذلك التغيير البسيط الذي كان له دلالة كبيرة لدى متابعيه ومحبيه، انتشر الخبر بسرعة البرق مع إدانة كبيرة له. بالطبع كان محمد صلاح يتابع ردود الأفعال، وبعد أن تم تضخيم الموقف كما هو متوقع ومثلما يتمنى، قام بنشر تغريدة أخرى يقول فيها أنه محاولات الوقيعة بينه وبين الشعب المصري ستفشل مهما حدث، في إشارة منه إلى تعنت المسئولين في الاتحاد المصري من جهة والتفسير الخاطئ لردة فعله من جهة آخرى. مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا❤️❤️❤️ pic.twitter.com/CgM7w1xKXY — Mohamed Salah (@MoSalah) September 24, 2019 اقرأ أيضاً.. الجنايني يكشف تفاصيل مكالمته مع صلاح ويؤكد: سنحاسب كل من أخطأ

ما تبرير الاتحاد المصري لعدم التصويت لمحمد صلاح؟

حاول الاتحاد المصري لكرة القدم الدفاع عن موقفه بعد أن اتضحت الرؤية حول قيام الصحفي دانيال هاني فقط بإجراء التصويت -على الرغم من عدم مساندته لمحمد صلاح- وأصدر بياناً رسمياً يشرح فيه كل ما حدث، مؤكداً أنه أرسل استمارات الاختيارات إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

أشار بيان الاتحاد المصري لكرة القدم أنه تمت تأكيد إرسال استمارات التصويت من قبل الفيفا يوم 18 أغسطس وذلك قبل يوم واحد فقط من غلقه نهائياً وقبل يومين من تسلم اللجنة المكلفة بإدارة شئون الاتحاد مسئولياتها حيث صدر قرار الفيفا بتشكيلها في يوم 20 من شهر أغسطس الماضي.

وأضاف الاتحاد المصري في خطابه بأن أحمد المحمدي قام بالتصويت بصفته قائد المنتخب في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، ولكن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي هو المدرب الذي قام بالتصويت بعد إقالة آجيري وعدم تعيين مدير فني جديد في هذا التوقيت، مشددين على أنهما منحا صوتهما في المركز الأول لمحمد صلاح.

كيف رد الفيفا على تبريرات الاتحاد المصري؟

قام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالرد على بيان الاتحاد المصري الذي كان قد أكد فيه أنهم قاموا بالتصويت لصالح نجمهم محمد صلاح، بعد أن قام بالاستفسار حول أسباب عدم احتساب أصواته على الرغم من إرسالها قبل الموعد المحدد لغلق التصويت، وأكدت الإجابة على أن الفوضى في الجبلاية هي السبب الرئيسي.

قال الفيفا بأن التوقيعات التي وصلته على بطاقات الاقتراع المصرية كانت بالأحرف الكبيرة وهو ما يجعلها غير صالحة لأنها غير مطابقة للأصل الرسمي، وأضاف بأن نماذج التصويت لم يتوقع التوقيع عليها من قبل الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم وهو ما يعد أمراً إجبارياً في مثل هذه المناسبات للاعتراف بصحة التصويت.

اعترف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بالخطأ الإداري الذي وقع فيه المسئولين السابقين، وهو إرسال الاستمارات بدون توقيع ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد وقتها، مشيراً إلى أنه تحدث مع صلاح وشرح له الموقف بالكامل مؤكداً له عدم وجود تعمد خلف ما حدث.

ما هي قواعد التصويت في جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم؟

يشارك في التصويت لجائزة فيفا لأفضل لاعب في العالم في كل عام مدرب كل منتخب، بالإضافة إلى القائد وكذلك إحدى الصحفيين المختصين والذين يشاركون دائماً في استحقاقات الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك بناءً على ما قدمه كل لاعب مع ناديه أو منتخب بلاده في الفترة ما بين 22 نوفمبر من العام الماضي و22 نوفمبر من العام الحالي.

يُطلب من المشاركين في التصويت اختيار أفضل ثلاثة لاعبين في العالم بالترتيب، على أن يحصل صاحب المركز الأول على خمس نقاط، المتواجد في الترتيب الثاني على ثلاث نقاط، بينما يُمنح متذيل الترتيب على نقطة واحدة فقط، مما يعني أن محمد صلاح فقط 14 نقطة بسبب عدم احتساب أصوات أجيري والمحمدي، وكذلك اختيار الصحفي هاني دانيال لماني، رونالدو ثم صلاح على الترتيب.

في حال التعادل بين لاعبين بمعدل النقاط النهائي، يتم احتساب عدد مرات اختيار كل لاعب في المركز الأول، من قبل المصوتين، وإذا استمر التعادل لعدد مرات اختيار كل لاعب في المركز الثاني وإذا بقي الوضع على ما هو عليه في تلك الحالة، تُمنح الجائزة للثنائي معاً.