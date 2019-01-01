الجنايني يكشف تفاصيل مكالمته مع صلاح ويؤكد: سنحاسب كل من أخطأ

رئيس اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري يؤكد أن خطأ في الإجراءات تسبب في عدم اعتماد أصوات مصر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد عمر الجنايني؛ رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم، أن أزمة التصويت لمحمد صلاح؛ نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي، في جائزة الأفضل بالعالم The Best لن تمر مرور الكرام، مشددًا على ضرورة محاسبة كل من أخطأ.

حفل الأفضل أقيم أول أمس الإثنين، بمدينة ميلانو الإيطالية، لكن لم يعتمد بها الاتحاد الدولي "فيفا" أصوات قائد منتخب مصر ومدربه، ليحل صلاح في المركز الرابع بـ26 نقطة.

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وقال الجنايني، خلال تصريحات صحفية: "تواصلت مع صلاح هاتفيًا، وأخبرته أن الخطأ غير مقصود تمامًا، التصويت فقط تم في فترة انتقالية باتحاد الكرة، لكنه غير مقصود سواء من الاتحاد السابق أو الحالي، هذا مستحيل، هو خطأ إداري وسنعاقب من أخطأ".

وأضاف: "تواصلنا مع الفيفا وأوضح لنا أن هناك خطأ في إجراءات التصويت التي قام بها اتحاد الكرة، لذلك لم يتم اعتماد صوتي قائد المنتخب ومدربه".

رئيس اللجنة الخماسية اختتم: "سنحاسب كل من تسبب في هذا الخطأ، لأنه حرم صلاح من تصويت بلده له وحرمه من نقاط مهمة".

يذكر أن الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ نجم برشلونة الإسباني، هو من فاز بالجائزة بـ46 نقطة، فيما حل الهولندي فان دايك؛ مدافع ليفربول الإنجليزي، ثانيًا بـ38 نقطة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو؛ مهاجم يوفنتوس الإيطالي، ثالثًا بـ36 نقطة، أما صلاح فجاء رابعًا بـ26 نقطة، والسنغالي ساديو ماني؛ لاعب ليفربول، خامسًا بـ23 نقطة.