جمهور ميلان يصفق لريبيري بعد هدفه وأثناء تغييره

جمهور ميلان يصفق للاعب فيورنتينا فرانك ريبيري عقب هدفه المذهل في شباكهم وأثناء خروجه من ملعب لقاء الجولة السادسة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

صفقت جماهير ميلان اليوم للنجم الفرنسي فرانك ريبيري لاعب فيورنتينا عقب الهدف المذهل الذي سجله في شباك فريقهم أثناء مواجهة الجولة السادسة من الدوري الإيطالي والتي أقيمت اليوم على ملعب سان سيرو.

جاء هذا في الشوط الثاني من عمر اللقاء بعدما نجح في مراوغة مدافعين وسدد الكرة بقوة في الزاوية العكسية لحارس المرمى جيانلويجي دوناروما.

وتكرر نفس الفعل من قبل جماهير أصحاب الأرض في الدقيقة الـ ٩٠ من عمر المواجهة عندما قرر المدير الفني للفيولا الدفع بالجزائري رشيد غزال بديلًا لريبيري.

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وشهدت المباراة أداءً رائعًا من قبل النجم الفرنسي الذي انضم لصفوف فيورنتينا هذا الصيف قادمًا من بايرن ميونخ بشكل مجاني عقب نهاية تعاقده مع البافاري.

وكانت المباراة قد شهدت فوز فريق فيورنتينا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد حيث سجل للفيولا كل من بولجار وجايتانو كاستروفيلي وريبيري بينما أحرز رافايل لياو هدف ميلان الوحيد.

جدير بالذكر أن تلك الهزيمة هي الثالثة على التوالي لميلان هذا الموسم في الدوري الإيطالي ويحتل الفريق المركز الـ ١٦ برصيد ست نقاط.