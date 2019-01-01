كابيلو ينتقد ملايين ميلان المهدرة

فابيو كابيلو المدير الفني الأسبق للميلان ينتقد تصرفات إدارة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

انتقد فابيو كابيلو المدير الفني الأسبق لفريق ميلان وريال مدريد تصرفات إدارة النادي الإيطالي مؤخرًا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كابيلو واستعرض خلالها حالة موقف كل فرق الدوري الإيطالي من المنافسة في الموسم الجديد.

وقال كابيلو: "يوفنتوس تعرضا لبداية غير موقفة وإنتر قوي دفاعيًا ويتطور في كل مباراة يلعبها ونابولي لديهم مشاكل في التأقلم لكن السباق سيكون ثلاثي".

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وأضاف: "كونتي؟ لقد قام بعمل كبير لكن الفضل يعود للإدارة حيث نفذوا كل رغبة قدمها لهم وعليهم الاستمرار بتلك الطريقة لو أرادوا المنافسة".

وأكمل: "ميلان في الوقت الحالي ليس في أفضل أحواله وجيامباولو أخذ بعض الوقت ليعرف جوانب القوة في فريقه، الأمر صعب بالنسبة لي أن أرى فريقًا يدفع ٢٠٠ مليون يورو دون صفقة واحدة تصنع الفارق".

جدير بالذكر أن ميلان يحتل في الوقت الحالي المركز الـ ١٢ بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد سبع نقاط من ست جولات خاضها حتى الآن.