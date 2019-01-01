جمهور ليفربول غاضب بسبب ممثلي فيفا

ممثلو فيفا منعوا لاعبي ليفربول من الاحتفال مع جماهيرهم بلقب مونديال الأندية.. فما النتائج؟

أبدت جماهير ليفربول غضبها مما حدث بعد المباراة النهائية لكأس العالم للأندية بين بطل أوروبا وفلامنجو البرازيلي في العاصمة القطرية الدوحة.

وتوج منذ يومين ليفربول بلقب كأس العالم للأندية عقب فوزه على بطل ليبارتادوريس فلامنجو البرازيلي بهدف مقابل لا شيء ليكمل ثلاثيته القارية لأول مرة في تاريخه.

وعقب المباراة، انتظر حوالي 1500 مشحع للريدز لاعبي الفريق لكي يأتوا ويحتفلوا معهم باللقب الأول في مسيرة النادي على جوانب الملعب وبجوار المدرجات.

وفي كل مرة كان لاعبو ليفربول يتوجهون إلى اللوحات الإعلانية من أجل الاحتفال مع جماهير الفريق على حافة المدرجات كان ممثلو فيفا يمنعونهم ويطلبون منهم العودة إلى الملعب.

وتكرر هذا الأمر في أكثر من مرة وفي كل مرة كان يتوجه فيها اللاعبون إلى الجماهير حاملين الكأس في أيديهم كان ممثلو فيفا يكررون الأمر ذاته.

وحول ذلك قالت جماهير ليفربول إن ما حدث كان سخيفًا إضافة إلى كونه غير معتاد بالنسبة للأحداث المشابهة في كرة القدم، مشددين على كونه سلوكًا غير مفهوم.

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يذكر أن ليفربول سيعود إلى إنجلترا من أجل البوكسينج داي والمشاركة في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في أيام أعياد الميلاد التي لا تتوقف فيها كرة القدم الإنجليزية.