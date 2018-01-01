النتائج المباشرة
الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

جماهير نابولي تعود لقناع كوليبالي لمساندة السنغالي

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
حملة تعت شعار كلنا كوليبالي

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أعلنت جماهير نابولي عن إعادة إحياة مبادرة "قناع كوليبالي" التي استخدمتها في الماضي من أجل مساندة المدافع السنغالي ضد العنصرية.

ووقع الدولي السنغالي ضحية للهتافات العنصرية من جماهير إنتر أثناء مباراة الفريقين مساء الأربعاء، وهو ما أدى لحملة تضامن كبيرة وعقوبات.

وذكرت مجموعة "الدماء الزرقاء"، وهي من أولتراس نابولي، أنها ستوزع قناعاً خاصاً بكوليبالي وقمصان تحمل عبارات مساندة له قبل مباراة الفريق مع بولونيا.

اختيارات المحررين

مدرب سامبدوريا: يوفنتوس لديه رونالدو ونحن نمتلك كوالياريلا

ولن تكون واقعة الاستعانة بقناع وصورة المدافع السنغالي في مدرجات سان باولو الأولى، إذ استخدمتها جماهير الفريق في أعقاب تعرض اللاعب لهتافات مشابهة أمام لاتسيو في 2015-2016.

Koulibaly mask

وساند فوزي غلام، زميل كوليبالي، اللاعب بنشر صورته بالقناع على صفحته على "تويتر" ودعا الجماهير مساء السبت لفعل المثل في ملعب المباراة.

ويستضيف نابولي بولونيا مساء السبت ضمن لقاءات الجولة الأخيرة للدور الأول من الدوري الإيطالي.

الموضوع التالي:
سافيولا يكشف الفارق بين برشلونة وموناكو
الموضوع التالي:
باريس سان جيرمان يُقرر التخلص من "صداع" رابيو
الموضوع التالي:
تجربة إيطالية.. كيف كان عام تشيلسي؟
الموضوع التالي:
لاسارتي يعود للقاهرة استعدادًا لقيادة الأهلي
الموضوع التالي:
ساوثجيت وكين ضمن قائمة الشرف البريطانية لعام 2019
إغلاق