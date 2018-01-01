مدرب سامبدوريا: يوفنتوس لديه رونالدو ونحن نمتلك كوالياريلا

تعرف على تصريحات مدرب سامبدوريا قبل مواجهة يوفنتوس في الدوري الإيطالي

أكد ماركو جيامباولو، المدير الفني لنادي سامبدوريا، أنّ فريقه لا يهاب كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، ويمتلك لاعب مثله وهو فابيو كوالياريلا.

يوفنتوس يواجه نظيره سامبدوريا ظهر اليوم، السبت، في الجولة 19 من الدوري الإيطالي.

وقال مردب سامبدوريا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "يوفنتوس يمتلك رونالدو ونحن لدينا كوالياريلا إنّ لاعب قوي ويسجل كثيرًا ولديه معدل تسديدات مرتفع أيضًا".

وتابع: "فابيو سبق ولعب له في يوفنتوس أيضًا وهو على مستوى عالي ولا أحب مقارنته برونالدو لكنه قادر على منحنا الفوز على البيانكونيري".

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جدير بالذكر أنّ سامبدوريا يمتلك رونالدو فييرا في مركز خط الوسط.

وواصل جيامباولو: "ليس صحيحًا أنّه لا يوجد شيء نخسره أمام يوفنتوس، فالمنافس فريق قوي ونرغب في إلحاق أول هزيمة له في الدوري".

واختتم: "لن تكون المباراة سهلة ولكني لاعبي الفريق سوف يقاتلون في كل دقيقة لأجل الفوز بالمباراة وتقديم لقاء جيد".

رئيس سامبدوريا سبق وأكد أنّه سوف يقص شعره حال تمكن فريقه من الفوز على يوفنتوس.