جماهير ليدز "تقصف" نجوم مانشستر يونايتد وتصيب أحدهم!

يواجه ليدز يونايتد تحقيقًا من قبل رابطة الدوري الإنجليزي بعد أحداث مؤسفة من جماهيره في مباراة مانشستر يونايتد بآيلاند رود.

وتلقى ليدز هزيمة من الجار اللدود يونايتد بأربعة أهداف لهدفين، وبات قريبًا من صراع الهبوط بالبريميرليج هذا الموسم.

ماذا فعلت جماهير ليدز؟

بينما كان لاعبو مانشستر يونايتد يحتفلون بأهدافهم في شباك كتيبة مارسيلو بيلسا، ألقت جماهير ليدز بعض الأشياء عليهم.

من ضمن ما أُرسل إلى الملعب عملة معدنية أصابت رأس أنتوني إيلانجا خلال احتفاله بهدفه الرابع في الدقائق الأخيرة.

احتاج إيلانجا إلى تدخل الفريق الطبي بعد إصابة رأسه، ولحسن الحظ أنه لم يتعرض إلى أي شيء خطير.

كيف رد مانشستر يونايتد على ما حدث؟

المدرب رالف رانجنيك أبدى أسفه لما حدث وطالب رابطة البريميرليج بالتحقيق في ذلك.

الألماني قال "من الواضح أن هذه الأمور ينبغي ألا تحدث".

كما أضاف "في بعض الأحيان كان علينا تهدئة الأمور، هذا ما فعلته عندما دخلت أرض الملعب، لا أريد بطاقات صفرء أو حمراء".

وأتم "أعتقد في النهاية إن إيلانجا بخير وبدا سعيدًا بالهدف الذي أحرزه".

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