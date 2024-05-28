كشف خطة لم الشمل

كشف تقرير صحفي عن خطة النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا للانضمام إلى زميله ليونيل ميسي في إنتر ميامي الأمريكي.

وحسب " A Bola"، فإن دي ماريا على أعتاب الرحيل عن بنفيكا بنهاية الموسم الجاري، مع انتهاء عقده، ويبدو أنه يخطط لمزاملة قائد منتخب الأرجنتين (ميسي) في الدوري الأمريكي.

وأوضحت أن صاحب الـ36 عامًا سيوقع مع نادي طفولته روزاريو سنترال الأرجنتيني، في صفقة انتقال حر لمدة 6 أشهر، على أن ينتقل إلى إنتر ميامي في مطلع 2025.

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وتابعت: "طلب دي ماريا ضمانات أمنية، وجرى مناقشة الأمر بين روزاريو سنترال وشرطة البلاد، للسيطرة على مركز تدريب الفريق، وقرر أنخيل أن يبقى بمفرده في الأرجنتين، على أن يعيش في العاصمة بوينس آيرس (على بعد 300 كيلومتر من روزاريو)".

ولفتت إلى أنه "زوجة دي ماريا وأطفاله سيتوجهون إلى فلوريدا هذا الصيف، ما يسمح لهم بالاستقرار جنبا إلى جنب مع الأصدقاء المقربين، قبل رؤية لم شمل أسرهم في يناير 2025".

يشار إلى أن إنتر ميامي وصل إلى سقف الرواتب الذي تفرضه اللوائح هذا الموسم، ولن يتمكن من التوقيع مع دي ماريا، قبل طلع 2025.