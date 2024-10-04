فيديو | بعد صدمة إدوارد ميندي .. جماهير الأهلي تحاصر عبدالرحمن الصانبي بسبب الهلال وتوجه رسالة له!

كيف تصرفت جماهير الأهلي؟!..

ردت جماهير النادي الأهلي، على "الصدمة" التي ضربت الفريق الأول لكرة القدم، قبل كلاسيكو المملكة الكبير أمام عملاق الرياض الهلال، مساء غدٍ السبت.

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وتأكد حسب العديد من التقارير، غياب النجم السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى النادي الأهلي، عن كلاسيكو الهلال المرتقب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي 2024-2025؛ بسبب الإصابة.

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وقامت الجماهير الأهلاوية بـ"محاصرة" عبدالرحمن الصانبي، حارس مرمى الفريق "البديل"، عندما كان يتواجد داخل سيارته؛ وذلك بعد انتهاء التدريبات الجماعية، مساء اليوم الجمعة.

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الجماهير الأهلاوية حرصت على دعم الصانبي "معنويًا" قبل الكلاسيكو الكبير؛ حيث أخذوا يرددون: "نحن نثق فيك.. نحن نثق فيك"، مع حرصهم على التقاط مجموعة من الصور معه.

وشارك الصانبي في خسارة الأهلي (0-1) أمام القادسية، في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري، ثم في الفوز على الوصل الإماراتي (2-0) ببطولة النخبة الآسيوية؛ حيث قدّم مستويات أكثر من رائعة.

جدير بالذكر أن تقارير سنغالية، أعلنت غياب إدوارد ميندي عن الملاعب، لمدة تصل إلى 4 أسابيع "شهر كامل"؛ في انتظار تأكيدات أو نفي النادي الأهلي.