جمال بلماضي يكشف أسباب اختيار بوروندي للمباراة الودية

منتخب الجزائر سيواجه بوروندي وديًا يوم الثلاثاء

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يتواجد منتخب الجزائر حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة حيث يُقيم معسكره الإعدادي الأخير قبل التوجه إلى مصر للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019.

وسيلعب المنتخب أمام بوروندي وديًا يوم غدٍ الثلاثاء، وقد تحدث مديره الفني "جمال بلماضي" خلال مؤتمر صحفي مؤكدًا أن الهدف من المباراة ليس الوقوف على مستوى اللاعبين بل الإعداد لمواجهة كينيا في البطولة القارية.

مضيفًا "طريقة لعب بوروندي تتشابه مع تلك الخاصة بكينيا وتنزانيا، ومستواه مشابه لهما، ولذا اخترناه للمباراة الودية القادمة".

رينار يوافق على طلب ملقة بشأن المحمدي

أضاف "بوروندي لم تخسر أي مباراة في التصفيات، وتمتلك دفاع قوي لم يتلق سوى القليل من الأهداف، وهو ما يجعلهم منافس محترم".

"الهدف من تلك المباراة الودية ليس الوقوف على مستوى اللاعبين الذين أعرفهم جيدًا واخترتهم بعناية شديدة وبعد تفكير طويل، بل الإعداد والتحضير لمباراة كينيا".

أتم "التركيز خلال المباراتين الوديتين الأخيرتين سيكون على الجوانب التكتيكية".

يُذكر أن الجزائر وقعت في المجموعة الثالثة في كأس أمم أفريقيا، بجانب السنغال وكينيا وتنزانيا.