رينار يوافق على طلب ملقة بشأن المحمدي

حارس مرمى المغرب سيبقى مع ناديه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وافق الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب المغرب على طلب نادي ملقة الإسباني بقاء حارس مرماه "منير المحمدي" معه حتى نهاية مباريات ملحق الصعود والهبوط في الليجا.

وكان من المفترض أن ينضم المحمدي لمعسكر أسود الأطلس استعدادًا لنهائيات كأس أمم أفريقيا يوم أمس الأحد، لكن وصوله سيتأخر حتى نهاية مباريات فريقه الحاسمة والمهمة.

ولعب ملقة آخر مباريات دوري الدرجة الثانية في إسبانيا يوم السبت أمام إلتشي، وقد أنهى الموسم في المركز الثالث مما أهله للعب مباريات الملحق.

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ومن المقرر أن يلعب ملقة ضد ديبورتيفو لاكرونيا مباراة ذهاب نصف النهائي في 12 يونيو الجاري، والإياب يوم 15 من نفس الشهر، وفي حال انتصاره سيواجه الفائز من مايوركا وألباسيتي يومي 20 و23 يونيو.