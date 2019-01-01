جمال بلماضي يُطالب بوقف المقارنة بين محرز وصلاح

المدير الفني للجزائر يتحدث بعد الفوز على كيينا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

طالب جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر بوقف المقارنة بين نجم فريقه "رياض محرز" والدولي المصري محمد صلاح.

وسجل محرز أحد هدفي الخُضر ضد كينيا، فيما لم يُسجل صلاح ضد زيمبابوي في المباراة التي انتهت لصالح مصر بهدف دون رد، وقد بدأ البعض يُقارن بين أداء اللاعبين الناشطين في البريميرليج مع منتخبي بلادهما.

بلماضي سُئل عن هذا، فأجاب "أنتم من تقارنون بين صلاح ومحرز، علينا ألا نضغط كثيرًا على محرز للسماح له بالتألق مع منتخب بلاده مثلما يفعل مع السيتي".

أضاف موجهًا رسالة للجميع "محرز يريد أن يكون لاعبًا مثل الآخرين، علينا أن نتركه في هدوء وألا نضغط عليه".

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ورفض المدرب الحديث عن ضعف المنتخب الكيني وكونه السبب في الظهور الجيد لفريقه، مؤكدًا أن منتخب الجزائر من كان الطرف القوي الذي فرض سيطرته على اللقاء ولم يسمح لمنافسه بفعل أي شيء.

مضيفًا "مشاهدة مباريات الكان 2019 أظهرت لنا أن جميع المنتخبات المرشحة للفوز باللقب عانت كثيرًا أمام منتخبات صغيرة، مثل المغرب ومصر ونيجيريا".

"أنا لا أضع المنتخب الجزائري في قائمة المرشحين للقب رغم أن البعض يُرشحنا للفوز، وذلك بسبب نتائجنا السيئة في النسخة الأخيرة من البطولة".

تابع "حققنا الفوز على منتخب كينيا صاحب المشوار الرائع في تصفيات البطولة، وانتصارنا جاء بعدما شاهدنا جميع مبارياتهم وحللنا نقاط قوتهم وضعفهم ومنظومتهم الدفاعية والهجومية".

أتم "حضرنا جيدًا للمباراة ولا أظن أن منافسنا كان ضعيفًا بل نحن من قمنا بعملنا بطريقة ممتازة، خاصة في الشوط الأول".