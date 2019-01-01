إسماعيل بن ناصر يكشف سر الأداء الممتاز أمام كينيا

لاعب إمبولي فاز بلقب رجل المباراة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى إسماعيل بن ناصر نجم وسط الجزائر سعادته البالغة بالفوز على كينيا في افتتاح مشوار الفريقين في كأس أمم أفريقيا المقامة في مصر.

ونجح منتخب محاربي الصحراء في تخطي كينيا بهدفين دون رد أحرزهما بغداد بونجاح من ركلة جزاء ورياض محرز في الشوط الأول من المباراة التي شهدت أداءً جيدًا جدًا للاعبي الخُضر خاصة بن ناصر.

لاعب إمبولي المرشح للانتقال لنابولي أو فيورنتينا قال عقب المباراة "أنا سعيد بالأداء الجماعي للمنتخب الوطني، الفوز هو الأهم في المباراة، لكن الجميل أننا انتصرنا بطريقة رائعة".

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أضاف "تطبيق تعليمات المدرب جمال بلماضي كان خلف تحقيقنا الفوز اليوم".

وعن سر أدائه وزملائه الجيد جدًا، قال بن ناصر "ثقة المدرب بنا منحنتنا شعورًا رائعًا. قدمنا اليوم كل ما لدينا وهذا هو الأهم. ننتظر تأكيد مستوانا الممتاز في المباراة الثانية أمام السنغال".

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ21 عامًا فاز بلقب رجل المباراة لأدائه الممتاز في وسط ملعب الخُضر وصناعته الهدف الثاني بطريقة رائعة لرياض محرز.