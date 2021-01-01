ببيان رسمي .. بلماضي يوضح حقيقة استقالته من تدريب الجزائر

الكثير من الأخبار حول استقالة المدرب الكفء من تدريب الجزائر

أوضح جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر حقيقة تقدمه باستقالته من منصبه عقب مواجهة بوتسوانا الأخيرة في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، وذلك عبر بيان رسمي نشره الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم.

كانت أخبارًا كثيرة قد أثيرت خلال المعسكر الأخير للمنتخب الجزائري حول استقالة بلماضي من منصبه، خاصة بعد إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهتي زامبيا وبوتسوانا في تصفيات البطولة القارية التي يجمل المنتخب لقبها.

بلماضي وخلال رسالته إلى الاتحاد الجزائري لكرة القدم لم يتطرق مباشرة إلى موضوع الاستقالة، لكنه أكد انزعاجه مما حدث في المعسكر الأخير للمنتخب الجزائري، مشيرًا إلى أنه لم يقم بعمله على أكمل وجه نتيجة ظروف كارثية مرتبطة بالانتخابات الخاصة بالاتحاد الجزائري لكرة القدم والمقرر إقامتها يوم 15 أبريل الجاري.

كما رفض المدرب الذي قاد الجزائر للقب كأس أمم أفريقيا عام 2019 الزج باسمه في الانتخابات الخاصة بالاتحاد، مؤكدًا أنه لا يريد أن يكون داعمًا لأحد وأنه مرتبط فقط بتدريب المنتخب الوطني وفي إطار رياضي محض.

وفيما يلي البيان كاملًا كما نشره الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم:

قام الناخب الوطني جمال بلماضي بتوضيح بعض النقاط، التي يراها مهمة جدًا من منظوره الخاص، ولابد من شرحها وتفسيرها، والتي تخص مجريات التربص التحضيري الأخير، الذي تخلله لقاءين أمام كل من زامبيا بتاريخ 25 مارس بلوساكا و29 مارس أمام بوتسوانا بالبليدة.

الناخب الوطني جمال بلماضي يرى أن التربص الأخير قد مر في ظروف كارثية، لم تسمح له بممارسة مهامه كناخب وطني على أكمل وجه، وهذا الأمر أثر كثيرا على اللاعبين، وهو غير مقبول على مستوى المنتخب.

كل هذه الأحداث والظروف السيئة التي وقعت، والمرتبطة بانتخابات الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تقلق الناخب الوطني، الذي لا يريد أن يتم زج اسمه في أي قضية أو مشكلة، خارج إطار مهامه كمدرب للمنتخب الأول.

في كل الحالات، لا يريد الناخب الوطني أن يكون داعمًا لأي أحد، ولا رؤية اسمه مقرونًا ببرامج أو خلفيات شعبوية، مؤكدًا أنه مرتبط فقط بتدريب المنتخب الوطني الأول وفي إطار رياضي محض.

هذه الوضعية تقلقه كثيرًا، في ظل المخاوف المحدقة بالخضر في الاستحقاقات المقبلة".