بعد إلغاء مؤتمره الصحفي.. توجّه لإعلان استقالة بلماضي من تدريب منتخب الجزائر

أخبار متداولة عن نية بلماضي الاستقالة من تدريب منتخب الجزائر

بعد إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم جمال بلماضي الذي كان مقرراً هذا الأحد يبدو أن الأمور تتجه للمزيد من التصعيد.

وأشيعت بعض الأخبار نقلاً عن بعض الصحفيين المقربين من المنتخب تفيد بأن المدرب "غاضب بعد حدوث خلافات في المؤتمر الصحفي الأخير الخاص باتحاد الكرة الجزائرية لإعلان قائمة المنتخب النهائية لتصفيات كأس العالم".

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ولم يخرج أي نبأ رسمي حتى الساعة يؤكد قرار الاستقالة ولا طبيعة الخلافات، لكن يُشاع أن بلماضي قرر تقديم استقالته وهذا هو السبب في إلغاء الندوة الصحفية.

وكان بلماضي أشار في حديث إلى التلفزيون الرسمي الجزائري إلى أنه "جاهز لخوض التحدي"، خلال معسكر مارس، الذي سيشهد مواجهة المنتخب الجزائري لكل من زامبيا وبوتسوانا، لتظهر بعد يومين أخبار عن خلافات قد تدفعه لاتخاذ قرار الاستقالة.