جمال بلعمري قريب من الانتقال للدوري الإماراتي

اللاعب الدولي الجزائري جمال بلعمري مدافع نادي الشباب السعودي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قالت تقارير صحفية إماراتية أن إدارة نادي اتحاد كلباء دخلت في مفاوضات مع اللاعب الدولي الجزائري جمال بلعمري مدافع نادي الشباب السعودي.

التقارير أكدت أن اللاعب أصبح قريبًا من الانضمام إلى صفوف الفريق الأول للكرة في نادي اتحاد كلباء، قادماً من الشباب.

وبحسب صحيفة "البيان" الإماراتية فأن المفاوضات بين الطرفين وصلت إلى مرحلة متقدمة من بين إدارة النادي واللاعب.

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الوحدة 🆚 النصر .. المتأهل هو ـــــــــــ؟

الاتحاد 🆚 ذوب اهن .. المتأهل هو ـــــــــــ؟

الهلال 🆚 الاهلي .. المتأهل هو ـــــــــــ؟ https://t.co/oXvQ7CkxV5 — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 29, 2019

ويُعد بلعمري أحد أفضل المدافعين في الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، وقدم موسم جيد رفقة الليوث.

مسؤولي النادي الإماراتي يرغبون في غلق ملف المحترفين الأجانب، قبل انطلاق برنامج الإعداد، بعد استمرار الدولي المجري بالازس جوجاك حتى نهاية الموسم المقبل، والتعاقد مع الأردني ياسين البخيت، قادماً من دبا الفجيرة.

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يُذكر أن نادي اتحاد كلباء الإماراتي قد أنهى موسمه في دوري الخليج العربي بالمركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة.