تقارير - الأهلي مهتم بالتعاقد مع عموري واللاعب يوافق في حالة واحدة

إدارة الراقي تُجهز عرضاً مالياً مغرياً للنجم الإماراتي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

فجرت تقارير صحفية سعودية مفاجأة كبيرة بعدما أشارت إلى وجود تحرك من قبل مسؤولي النادي الأهلي السعودي للتعاقد مع الدولي الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري".

صحيفة "الشرق الأوسط" بحسب مصادرها أشارت إلى أن المرشح الأهلاوي أن الأمير منصور بن مشعل يقود دفة المفاوضات مع اللاعب.

وأوضحت التقارير أن إدارة الراقي تُجهز عرضاً مالياً مغرياً للنجم الإماراتي لكسب خدماته في الموسم الجديد.

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الاتحاد 🆚 ذوب اهن .. المتأهل هو ـــــــــــ؟

الهلال 🆚 الاهلي .. المتأهل هو ـــــــــــ؟ https://t.co/oXvQ7CkxV5 — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 29, 2019

الهلال كان قد تعاقد مع عموري بداية الموسم المنتهي لمدة موسم واحد فقط، ولكن اللاعب لم يُشارك كثيرًا بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

التقارير أوضحت أن العرض الأهلاوي وصل إلى 25 مليون ريال سعودي لكسب خدمات اللاعب في الموسم المقبل.

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مصادر الصحيفة أشارت إلى أن عموري قد يوافق على عرض النادي الأهلي في حال لم يفتح معه المسؤولين بنادي الهلال ملف التجديد والاستمرار في الموسم القادم، حيث يمنح عموري الأولوية للنادي العاصمي .

يُذكر أن المدير الفني الهولندي فان مارفيك مدرب المنتخب الإماراتي لكرة القدم قد أعلن عن استدعاء اللاعب لمعسكر منتخب الإمارات المقرر إقامته في النمسا هذا الصيف.