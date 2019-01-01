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جمال باجندوح يُطالب إدارة الاتحاد بتحديد مصيره

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لم يتضح مصير باجندوح الذي تدرج في مختلف الفئات السنية بنادي الاتحاد
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

طالب جمال باجندوح لاعب وسط نادي الاتحاد تحديد موقفه خلال الفترة المقبلة من قبل مجلس الإدارة الجديد برئاسة أنمار الحائلي.

تقارير مقربة من العميد قالت أن اللاعب طالب إدارة النادي بتحديد مستقبله مع الفريق وإمكانية تمديد عقده عقب اقتراب عقده الحالي من النهاية.

وكانت العديد من التقارير قد تحدثت عن وجود مجزرة في قائمة العميد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية تحت قيادة المدير الفني لويس سييرا، وقد يصل عدد المستغنى عنهم إلى 7 لاعبين.

ولم يتضح مصير باجندوح الذي تدرج في مختلف الفئات السنية بنادي الاتحاد خلال مسيرته الاحترافية، سواء بالبقاء أو الرحيل.

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باجندوح كان قد شارك في الموسم الماضي مع العميد 24 لقاء ما بين الدوري المحلي ودوري أبطال آسيا.

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ورغم رغبة باجندوح الاستمرار مع الاتحاد الا أن الإدارة ستنتظر حتى معرفة قرار المدرب بخصوص الإبقاء عليه او تسريحه دون تقديم عرض جديد له.

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