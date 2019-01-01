جوميس يُتابع مباراة الهلال والاتحاد رغم تواجده في إجازة

يتابع أحدى مباريات الزعيم الهلالي الموسم الماضي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

يبدو أن اللاعب الفرنسي بافتيمبي جوميس لا يفوت فرصة للتعبير عن تعلقه وعشه لناديه الحالي، الهلال السعودي، حيث ظهر ذلك الأمر في أكثر من موقف خلال فترة الإجازة التي يقضيها اللاعب الآن.

اللاعب نشر مقطع فيديو له عبر حسابه الشخصي بتطبيق "سناب شات" وهو يتابع أحدى مباريات الزعيم الهلالي الموسم الماضي.

جوميس أنهى الموسم الأول له مع الهلال في وصافة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 هدف.

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وظهرت مباراة الهلال أمام الاتحاد في الفيديو الذي نشره اللاعب عبر حسابه، وكتب : "الهلال في كل مكان".

ويتواجد اللاعب حاليًا في فترة إجازة سنوية، سافر فيها إلى إفريقيا وبالتحديد إلى السنغال ، وعاد إلى أوروبا منذ أيام قبل الاستعداد للموسم الجديد.