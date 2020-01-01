جلطة سراي يتغلب على فناربخشة في كلاسيكو تركي عنيف

انتصار مهم..

تغلب جلطة سراي على مضيفه فناربخشة بثلاثثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب شكري سراج أوغلو ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري التركي.

الألماني ماكس كروزه كان من افتتح التسجيل لفناربخشة في الدقيقة 21 من ركلة جزاء، قبل أن يُعادل ريان دونك النتيجة قبل نهاية الشوط الأول وتحديدًا في الدقيقة 40.

وبينما تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة استطاع الكولومبي رادميل فالكاو أن يمنح جلطة سراي النقاط الثلاث بعدما أحرز هدف الانتصار في الدقيقة 80 من ركلة جزاء أيضًا، محاولات فناربخشة للتعديل في الدقائق الأخير اصطدمت بهدف ثالث في الدقيقة الأخيرة عبر هنري أونيكورو.

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وبالطبع فإن المباراة شهدت وجود جماهيري كبير وحافل كما جرت العادة للمباراة التي تُصنف ككلاسيكو للكرة التركية بين أكبر ناديين في الدولة، وقد اتسمت المباراة بعنفٍ شديد، حيث كانت محصلتها 13 بطاقة صفراء وبطاقتين حمراء أحداهما ليونس بلهندة نجم جلطة.

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الفوز كان هامًا لجلطة سراي في سبيل استمرار المنافسة على لقب الدوري التركي، حيث ارتفع رصيد الفريق ليصبح 45 نقطة ويتقاسم الصدارة مؤقتًا مع طرابزون سبور.

في الوقت الذي تجمد فيه رصيد فناربخشة عند النقطة 38 في المركز السادس ويُعاني الفريق من تراجع النتائج محليًا مؤخرًًا، إذ تعادل مع ألانيا سبور وهُزم من طرابزون في آخر مباراتين بالدوري.

يذكر أن مباراة الذهاب بين فناربخشة وجلطة سراي قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، ويعد هذا هو الفوز الأول لجلطة سراي في ملعب فناربخشة منذ ديسمبر 1999.