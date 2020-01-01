مدرب بيكشتاش: أرغب في شراء النني من أرسنال بشكل نهائي

النني انضم لبيشكتاش بداية الموسم الجاري

تحدث سيرجين يالتشين المدير الفني لنادي بيشكتاش التركي، عن أهمية محمد النني لفريق ومنتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

النني انتقل إلى بيشكتاش بداية الموسم الجاري من أرسنال الإنجليزي، بعد ابتعاده عن المشاركة مع الجانرز خلال الفترة الأخيرة.

وقال يالتشين في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إنه سيحاول التعاقد مع النني بشكل نهائي نهاية الموسم الجاري حيث أنه يمتلك الكثير من المميزات.

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وأضاف المدير الفني لبيشكتاش التركي: "أرغب في الاحتفاظ بمحمد النني في صفوف الفريق خلال الموسم المقبل إذا سنحت لنا الفرصة".

ويوجد بند في عقد النني مع بيشكتاش التركي، يتيح للنادي شراء اللاعب بشكل نهائي، مقابل 18 مليون يورو لأرسنال الإنجليزي.

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النني يعد من الأعمدة الرئيسية لمنتخب مصر خلال الفترة الأخيرة خاصًة مع المدربين الأرجنتيني هيكتور كوبر "الأسبق"، والمكسيكي خافيير أجيري "السابق".