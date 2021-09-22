90 دقيقة لمصطفى محمد بعد سبعة أشهر = عجز هجومي وأنقذ جلطة سراي مرتين

ماذا قدم المهاجم المصري أمام قيصري سبور؟

بعد سبعة أشهر كاملة، اقتنع فاتح تريم؛ المدير الفني لجلطة سراي التركي، بالدفع بالمصري مصطفى محمد؛ مهاجم الفريق، أساسيًا لمدة 90 دقيقة كاملة، بعدما كانت آخر مرة شارك بها كل هذه المدة في 20 فبراير 2021.

المهاجم المصري شارك الليلة في هزيمة ثقيلة لفريقه أمام ألانيا سبور بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة السادسة من الدوري التركي الممتاز.

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نقطتان فقط حصدهما رفاق مصطفى خلال آخر أربع مباريات بالدوري المحلي، إذ تعادلوا أمام قاسم باشا وطرابزون سبور، فيما خسروا أمام ألانيا سبور وقيصري سبور.

في الوقت الذي كان يهاجم به بعض جمهور الأحمر والأصفر مصطفى ويطالب برحيله، كان هناك جزء آخر يطالب بالدفع به أساسيًا في المباريات ولمدة 90 دقيقة كاملة، كي يحصل على فرصته، اقتناعًا منهم أنه سيمكنه استعادة حاسة التهديف وقتها، لكن خاب رجائهم الليلة!

ماذا قدم مصطفى محمد أمام قيصري سبور؟

صاحب الـ23 عامًا حصيلته الهجومية في اللقاء، هي أربع تسديدات، منها تسديدة واحدة فقط بين القوائم الثلاث.

أما على مستوى التمريرات، فقد لمس الكرة 30 مرة، ومررها 18 مرة، منها 12 دقيقة بنسبة 66.7%، فيما كانت تمريراته في منطقة جزاء الخصم 12 تمريرة بنسبة 58.3%.

كان له دور دفاعي كذلك في المباراة، فقد أوقف هجمتين للخصم، وشتت الكرة من مناطق الخطورة مرتين، فيما تفوق في المواجهات الثنائية ست مرات، وفشل في تسع محاولات.

هذه الأرقام تُظهر التراجع الكبير الذي يعاني منه المهاجم المصري، فلم تصل الكرة له سوى في 30 مرة طوال الـ90 دقيقة، ودقة تمريراته تُظهر حالة عدم التركيز التي يمر بها، لكنها كذلك تُظهر عجز فريقه في نقل الكرة من الدفاع للهجوم.0

ربما من ناحية التسديد على المرمى أفضل من المباريات الماضية، لكنها تبقى ضعيفة، مقارنة بمهاجم شارك لمدة 90 دقيقة كاملة.

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