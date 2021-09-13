فاتح تريم محذرًا مصطفى محمد: نفذ تعليماتي وإلا ستعود للزمالك

المهاجم المصري لم يقدم الأداء المطلوب منذ مايو الماضي

وجه فاتح تريم؛ المدير الفني لجلطة سراي التركي، رسالة شديدة اللهجة إلى المصري مصطفى محمد؛ مهاجم الفريق المعار من الزمالك، محذرًا إياه من استمرار تراجع مستواه.

جلطة سراي كان قد تعادل أمس الإثنين، أمام طرابزون سبور بثنائية لكل منهما، ضمن الجولة الرابعة من الدوري التركي الممتاز.

التعادل جاء رغم أن كتيبة تريم كانت متقدمة بثنائية في النصف ساعة الأولى من المباراة، لكنها لم تتمكن من المحافظة على تقدمها.

ماذا يحدث لمصطفى محمد؟

المهاجم المصري نزل في لقاء الأمس، في الربع ساعة الأخيرة من اللقاء، لكنه لم يتمكن من تعديل نتيجة التعادل، ولم يقدم الأداء المنتظر منه.

وبشكل عام، أداء مصطفى في الفترة الأخيرة في تراجع ملحوظ، إذ أنه لم يسجل أي هدف منذ مايو الماضي، وهو ما جعل الجماهير تثور عليه.

في البداية كان تريم مقتنعًا تمامًا بقدرات المصري ومساندًا له، وبالفعل انطلق بطريقة مميزة مسجلًا خمسة أهداف في أول خمس مباريات له مع الفريق، لكنه تراجع بعد إصابته بفيروس كورونا في مايو الماضي.

المدرب ظل متمسكًا بالدفع بصاحب الـ23 عامًا أساسيًا في التشكيل، لكن الجماهير بدأت في الضغط عليه مع تراجع مستوى اللاعب، مما دفع تريم للاستجابة لهم وإبقائه احتياطيًا مع الدفع به لبضع دقائق في المباريات الأخيرة.

ما هي رسالة فاتح تريم لمصطفى محمد؟

إضاعة جلطة سراي لتقدمها بهدفين في مباراة الأمس، تسبب في غضب كبير لمدرب الفريق، الذي وجه عدة رسائل تحذيرية لعدد من اللاعبين، جاء على رأسهم مصطفى.

ووفقًا لصحيفة "foto spor" التركية فإن تريم قال في رسالته للمهاجم المصري: "إذا كنت تريد اللعب في فرنسا أو الدوري الإنجليزي، فعليك أن تنفذ تعليماتي، وإن لم تفعل فإنك خطوتك القادمة بعد مغادرة جلطة سراي ستكون إلى الزمالك على أقصى تقدير".

مصطفى محمد يريد الرحيل:

صاحب الـ23 عامًا يريد اتخاذ خطوات سريعة في مسيرته الاحترافية فبعد ستة أشهر فقط في الدوري التركي، أراد الاحتراف بفرنسا، لكن فشلت محاولات.

نادي بوردو الفرنسي تمسك بضم مصطفى خلال الميركاتو الصيفي المنقضي، ووافق جلطة سراي على الاستغناء عنه على سبيل الإعارة، لكن الزمالك أبطل الصفقة.

مجلس الزمالك رفض بيع اللاعب نهائيًا للنادي التركي، متمسكًا بدفع 4 ملايين يورو دفعة واحدة، وهو الطلب الذي عجز أمامه جلطة سراي، لتفشل صفقة انتقاله لفرنسا.

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