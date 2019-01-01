جلطة سراي التركي يُحبط رغبة الهلال والاتحاد في التعاقد مع يونس بلهندة

نادي جلطة سراي لن يبيع اللاعب قيمة أقل من 12 مليون يورو

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية تركية عن القيمة التي وضعها مسؤولي نادي جلطة سراي التركي من أجل التخلي عن اللاعب المغربي يونس بلهندة، عقب ربط أسمه بوجود العديد من العروض السعودية مؤخًرا.

صحيفة "فانتك" التركية أشارت إلى أن نادي جلطة سراي لن يبيع اللاعب قيمة أقل من 12 مليون يورو.

وكشفت الصحيفة عن وجود رغبة من قبل مسؤولي ناديي الهلال والاتحاد في التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

لديك 10 مليون ريال لشراء صانع ألعاب سعودي، من اللاعب الذي ستقوم بشرائه🤔 — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 15, 2019

ويأتي تمسك مسؤولي النادي التركي بهذه القيمة، بسبب تمسك المدير الفني فاتح تريم باللاعب، مؤكدًا أن تعويضه لم يكون أمرًا سهلاً.

نادي الاتحاد كان قد دخل في مفاوضات جادة مع اللاعب المغربي في يناير 2019، إلا أن الصفقة لم تتم بسبب تمسك مسؤولي النادي التركي.

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يُذكر أن يونس بلهندة يستعد حاليًا لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا رفقة المنتخب المغربي الأول لكرة القدم.