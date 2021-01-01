جريزمان يثير المخاوف في برشلونة قبل الكلاسيكو

الفرنسي من الأعمدة الأساسية هذا الموسم

أثار أنطوان جريزمان، نجم برشلونة، المخاوف في صفوف النادي الكتالوني قبل يومين فقط من الموعد المنتظر في العاصمة الإسبانية والكلاسيكو مع ريال مدريد لحساب منافسات الليجا.

برشلونة يحل السبت ضيفاً ثقيلاً على النادي الملكي في ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في مباراة ستحدد شكل الصراع الثلاثي مع أتلتيكو مدريد على لقب الدوري.

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"سبورت" وكذلك "Cope" نقلتا أن النجم الفرنسي لم يتدرب صباح الخميس وكان الغائب الوحيد عن التدريبات الخاصة ببرشلونة، بغض النظر عن المصابين.

وقالت المصادر إن السبب وراء غياب المهاجم هو شخصي وليس رياضي أو لإصابة، ولكن لم يتم توضيح طبيعة الظرف الشخصي الذي أبعد جريزمان عن التدرب، وسط تقارير على تويتر أن السبب هو أن زوجة اللاعب أنجبت طفله الثالث.

جريزمان هذا الموسم من أهم لاعبي البلوجرانا على الصعيد الهجومي، إذ سجل 14 هدفاً وصنع 11 في جميع المسابقات.

في سياق متصل، شهد التدريب حضور جيرارد بيكيه ومشاركته بشكل طبيعي في التدريب الجماعي للفريق بعد تعافيه من الإصابة.

وكانت آخر التقارير في الصحافة الكتالونية قد أكدت صعوبة لحاق بيكيه بالكلاسيكو رغم سعيه الشخصي ليكون جاهزاً قبل المباراة.