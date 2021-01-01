برشلونة يشعل الكلاسيكو قبل موعده بأيام عبر لافتات في مدريد

البداية كانت مع لابورتا

قام برشلونة بإشعال أجواء الكلاسيكو المنتظر لهم أمام ريال مدريد وذلك قبل موعده بـ 5 أيام، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي التي جعلت الأمور أكثر إثارة فيما يتعلق بالجماهير.

حدث ذلك من خلال اللافتة التي علقها الرئيس الحالي للنادي الكتالوني جوان لابورتا في العاصمة الإسبانية مدريد في الوقت الذي كان يقوم فيه بالعديد من المؤتمرات الصحفية قبل الانتخابات.

برشلونة قام بنشر الصورة عبر الحساب الرسمي للنادي الكتالوني على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تلك التي يظهر في خلفيتها ملعب سانتياجو برنابيو الذي يخضع لعملية التجديد الآن.

— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 6, 2021

وحملت الصورة فرينكي دي يونج وبيدري وعبارة "رغبة الكلاسيكو" فيما يعطي إشارة أن الفريق الكتالوني لن يدخل المباراة إلا من أجل البحث عن تحقيق النقاط كاملة.

تقام المباراة المنتظرة في كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد يوم السبت المقبل على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، في مباراة ستشكل جزءًا كبيرًا مما تبقى في الصراع على لقب الليجا.

المباراة ستكون ضمن منافسات الجولة الثلاثين من منافسات الدوري الإسباني، أي سيتبقى بعدها 8 مباريات فقط لكل فريق على نهاية الموسم، أي وصلنا للأشواط الأخيرة.

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يذكر أن مواجهة الدور الأول والتي احتضنها ملعب كامب نو انتهت بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في وقت كان فيه الفريقان أكثر معاناة من الوقت الحالي.