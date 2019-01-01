جريزمان: ميسي ظاهرة لا تتكرر ودي يونج أصعب من واجهت

تعرف على تصريحات جريزمان حول ميسي ودي يونج

أكد أنطوان جريزمان، لاعب برشلونة، أنّ ليونيل ميسي، الهدف التاريخي للبلوجرانا، ظاهرة لا تتكرر سوى مرة كل 30 عامًا مشيدًا بالهولندي فرينكي دي يونج.

جريزمان انضم إلى تدريبات برشلونة بعد الانضمام للفريق الكتالوني مقابل 120 مليون يورو.

وقال جريزمان في تصريحات للموقع الرسمي لنادي برشلونة: "ميسي هو رقم 1 في كرة القدم مثل جيمس ليبرون في السلة، الأخير هو واجهة اللعبة والبولجا هو صورة كرة القدم".

وأوضح: "ميسي لاعب استثنائي وحدث يتكرر مرة كل 30 عامًا. إنّه مختلف عن أي لاعب آخر في العالم".

لاعب أتلتيكو مدريد السابق أشار إلى أنّ هدفه هو كسب ود الجمهور بما يقدمه داخل الملعب والاستمتاع خار الملعب والمضي قدمًا نحو حصد البطولات.

وحول إمكانية اختراع احتفال جديد حينما يسجل بقميص البلوجرانا أكد أنّه بالفعل يمتلك طريقة جديدة لكنّه لن يكشف عنها الآن متمنيًا أن تعجب الجمهور.

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عودة نيمار إلى برشلونة أم عودة كوتينيو إلى أنفيلد؟🔙



🔁 كوتينهو

❤️ نيمار pic.twitter.com/Kj4EafHadY — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 17, 2019

وأردف: "لا يوجد فريق يمتلك المستوى الذي يلعب به برشلونة ولكن في الحالة الدفاعية مطلوب من اللاعب الضغط وسرعة استعادة الكرة وهذا ما كنت أقدمه في أتلتيكو وسأستمر به هنا".

واختتم: "فرينكي دي يونج هو أصعب لاعب واجهته، فمهما ضغط عليه لاستعادة الكرة يستطيع تمريرها. نيتو حارس رائع وأعتقد أنّه سيشكل ثنائية رائعة مع تيرشتيجن".