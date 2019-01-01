ما هو سعر جريزمان وراتبه مع برشلونة، عقوده التجارية وكم تبلغ ثروته؟

بعد انتقاله رسمياً إلى صفوف برشلونة قادماً من أتلتيكو مدريد في إحدى الصفقات القياسية، تعرف مع جول على كل شيء عن تفاصيل ثروة أنطوان جريزمان..

أعلن برشلونة منذ أيام قليلة عن التعاقد رسمياً مع الفرنسي جريزمانلاعب أتلتيكو مدريد السابق، في صفقة قياسية اضطر فيها البلاوجرانا لدفع قيمة الشرط الجزائي من أجل ضم بطل كأس العالم في روسيا 2018 مع منتخب الديوك، في تدعيم قوي لخط الهجوم الذي لم يصبح أفضل برغم إبرام عدة صفقات في السنوات الأخيرة مثل ديمبيلي، كوتينيو وديمبيلي.

سعى برشلونة منذ عام تقريباً للتعاقد مع جريزمان بعد أن تألق بشكل كبير في المونديال، ولكن اللاعب كان متردداً للغاية في قراره ومن ثم استقر على البقاء مع الروخيبلانكوس لموسم إضافي، ومن ثم بدأت فيه المفاوضات بين الطرفين قبل نهايته بثلاثة أشهر تقريباً، واضطر البارسا لانتظار بداية شهر يوليو لأن الشرط الجزائي انخفض من 200 إلى 120 مليون يورو.

وفي هذا التقرير يقدم لكم موقع جول كل شئ عن تفاصيل راتب جريزمان، سعر الصفقة، ثروته وما هو أكثر من ذلك

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كم يبلغ راتب جريزمان؟

سافر المدير الرياضي لأتلتيكو مدريد "جيل مارتن" إلى روسيا في الصيف الماضي من أجل تجديد عقد جريزمان -الذي تواجد مع منتخب بلاده في كأس العالم- بعد أن أعلن عن رفضه لبرشلونة وقرر البقاء في صفوف النادي، ليجدد حتى عام 2023 على أن يصبح الأعلى راتباً على الإطلاق حيث كان من المقرر له أن يتحصل على 20 مليون يورو سنوياً.

انضم جريزمان إلى البلاوجرانا رسمياً منذ أيام قليلة، وطبقاً لصحيفة ماركا فإن راتب اللاعب الجديد لن يختلف كثيراً عما كان يتحصل عليه مع فريقه السابق، حيث سيتقاضى الفرنسي 21 مليون يورو سنوياً بمعدل 404 ألف أسبوعياً، وطبقاً لنفس التقرير سيحصل مهاجم برشلونة الجديد على خصم مبدأي حيث سيربح 18 مليون يورو في أول موسمين، ثم 21 مليون يورو في الموسم الثالث و25 مليون يورو في أخر موسمين من عقده.

ما هي عقود الرعاية المرتبط بها جريزمان؟

يعد الفرنسي "أنطوان جريزمان" أحد الاسماء اللامعة في كرة القدم في الوقت الراهن بعد أن برز نجمه بقوة في أتلتيكو مدريد تحت قيادة دييجو سيميوني، منذ أن انتقل لفريق العاصمة الإسبانية في 2014 قادماً من ريال سوسيداد، وبعد أن نجح في التتويج مع منتخب فرنسا بكأس العالم الذي أُقيم في روسيا الصيف الماضي، والذي كان مهاجم برشلونة الجديد فيه من أفضل اللاعبين في البطولة.

يملك جريزمان العديد من العقود التجارية، أبرزها مع شركة بوما التي ترعى اللاعب منذ بداية مسيرته تقريباً وفي 2017 قامت بإنتاج أحذية تحمل اسمه، وفي نفس العام أصبح سفيراً للعلامة التجارية لمستحضر الشعر الشهير "هيد آند شولدرز"، وفي النصف الثاني من عام 2016 وقع نجم برشلونة المنضم حديثاً عقداً مع شركة "جيليت" الخاصة بماكينات الحلاقة للرجال.

كما تواجد جريزمان أيضاً على غلاف نسخة 2016 لعبة فيفا الشهيرة بجوار زميله الحالي ليونيل ميسي، ومن شركات الاهتمام بالنظافة الشخصية إلى التكنولوجيا أصبحت سماعات دكتور دري إحدى رعاة اللاعب في 2016، ومن ثم بات سفيراً لشركة "هواوي" الصينية التي تقوم بتصنيع معدات الاتصال السلكية واللاسلكية، وأخيراً انضم إلى العلامة التجارية "HYT" الخاصة بالساعات.

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ما هو سعر صفقة جريزمان؟

انضم جريزمان إلى صفوف برشلونة مقابل 120 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي للنجم الفرنسي والذي انخفض منذ بداية شهر يوليو بعد أن كانت قيمته 200 مليون في الفترة الماضية، وهو ما تسبب في نشوب صراع جديد بين الناديين مع إصرار أتلتيكو مدريد على أنه لم يتحصل على القيمة الحقيقية للاعب مستنكراً تصرفات البلاوجرانا.

يصر الروخيبلانكوس على أن الإتفاق بين الطرفين تم قبل نهاية الموسم وهو ما يلزم العملاق الكتالوني بدفع 80 مليون يورو إضافية، ولكن بطل الدوري الإسباني يرفض ذلك رفضاً باتاً لدرجة أن بارتوميو قال أن بيان أتلتيكو مدريد بلا قيمة، لذا من المتوقع أن تتطور الأمور بين الطرفين وتصل إلى المحاكم بحسب تصريحات "ألفريدو جارسون" خبير القانون الإسباني لصحيفة آس.

أفصح رئيس برشلونة عن طريقة دفع النادي لسعر صفقة جريزمان حيث صرح قائلاً: النادي طلب قرض لمدة 6 أشهر بدون ضمانات بقيمة 35 مليون يورو والمبلغ المتبقي وقيمته 85 مليون يورو سيتم دفعه من خلال أقساط إلزامية الدفع.

ما هو عدد متابعي جريزمان على مواقع التواصل الإجتماعي؟

لا يملك جريزمان الكثير من المتابعين على حسابه الشخصي بتويتر مقارنةً بأبرز لاعبي برشلونة وعددهم 6 ملايين، ولكن هناك قصة طريفة لأحد المشجعين الذي انتظر انضمام اللاعب لبرشلونة منذ عامين تقريباً ولم يكل أو يمل من رهانه بأن الفرنسي سيوقع للبلاوجرانا، وهو ما لفت انتباه الوافد الجديد والذي قرر مكافئته على صبره وثقته على طريقته الخاصة.

كتب أحد المشجعين على حسابه الشخصي بتويتر أنه سيضع كل يوم صورة لجريزمان حتى يوقع لبرشلونة وفعل ذلك لمدة 655 يوماً وتحديداً منذ 25 سبتمبر من عام 2017، ليرد اللاعب وحساب النادي الرسمي عليه ويقوم بتهنئته على توقعه، وبالنسبة لحسابه الشخصي على فيسبوك يملك الفرنسي 7.7 مليون متابع.

كم تبلغ ثروة جريزمان؟

تقدر ثروة جريزمان حالياً بحوالي 21 مليون دولار أمريكي بحسب إحصائيات عام 2018، ويعتبر هو رقم 75 من حيث اكثر لاعبي كرة القدم حصولاً على الأجور، وبعد أن كان هو أكثرهم في أتلتيكو مدريد، لن يجد الفرنسي نفسه على القمة مجدداً في وجود ليونيل ميسي الذي تقدر ثروته بمبلغ يتراوح ما بين 250 مليون و287 مليون دولار أمريكي.

بدأ جريزمان مسيرته مع ريال سوسيداد بعد أن انضم لرديف الفريق في 2005 وفي 2009 تم تصعيده للفريق الأول وبعدها بعام وقع على عقده الاحترافي الأول، وبعد أن أثبت نفسه مع الفريق الباسكي لمدة أربع سنوات انضم إلى صفوف أتلتيكو مدريد ليبدأ مرحلة جديدة يفوز فيها بالألقاب مع الروخيبلانكوس ويقود بلاده إلى التتويج بكأس العالم في 2018، ليقرر برشلونة كسر قيمة الشرط الجزائي في عقده.