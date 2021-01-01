جريزمان: ميسي أسطورة وهذا سر احتفالي أمام بيلباو

الفرنسي يثني على قائد فريقه

أشاد النجم الفرنسي أنطوان جريزمان بزميله ليونيل ميسي عقب الانتصار على أتلتيك بيلباو لحساب الدوري الإسباني، المباراة التي شهدت تألق القائد الأرجنتيني.

برشلونة فاز بنتيجة هدفين مقابل واحد مساء الأحد، وسجل ميسي الهدف الأول من ركلة حرة، وأضاف جريزمان هدف الفوز الثاني.

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وقال الفرنسي عقب اللقاء مع "موفيستار": "نستمتع بميسي، هو أسطورة، نتمنى أن نستمر في الاستمتاع به ويستمر في مساعدتنا على الانتصار".

وأضاف: "أيضاً ديمبيلي يقوم بعروض جيدة، يهتم بنفسه كثيراً داخل وخارج الميدان، هناك بعد عديد المباريات ويجب أن نركز على أنفسنا".

وختم: "يجب أن نفوز في كل مباراة متبقية وبعد ذلك نرى الموقف كيف سيكون".

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وعن السر وراء الاحتفال مع البدلاء: "نحن فريق واحد، البعض يلعب وآخرون لا، ولكن كلنا نلعب دوراً، في 2021 الفريق لم يخسر إلا السوبر، يجب أن نستمر في العمل".

برشلونة سيتحول مباشرة بتركيزه نحو مسابقة كأس الملك حيث يقابل غرناطة الأربعاء لحساب منافسات ربع النهائي.