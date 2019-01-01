جريزمان: دي يونج هو أفضل لاعب لعبت ضده!

إشادة كبيرة بلاعب برشلونة للموسم القادم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نال فرينكي دي يونج نجم وسط أياكس أمستردام الذي وقع عقود انضمامه لبرشلونة الموسم القادم على إشادة هائلة من أنتوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، إذ وصفه بأنه أفضل لاعب لعب ضده.

والتقى جريزمان مع دي يونج خلال مباراتي فرنسا ضد هولندا في دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية، وقد تحدث عنه قائلًا "أفضل لاعب لعبت ضده كان دي يونج من أياكس أمستردام، لأني حاولت الضغط عليه ولم أنجح أبدًا".

ومنح النجم الفرنسي إجابة دبلوماسية عند سؤاله عن أفضل لاعب في التاريخ، إذ قال "الأمر يعتمد على المرحلة لكني قد أقول أنه ميسي أو رونالدو. لم أر أبدًا كيف لعب مارادونا أو بيليه، هو سؤال صعب، فكل لاعب له أسلوبه الخاص. هناك أيضًا زيدان الذي فاز بكأس العالم فيما ميسي ورونالدو لا".

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وأخيرًا قال عن أفضل زميل لعب بجانبه "سأقول دييجو كوستا للدعم الذي يمنحني إياه على الملعب، إذ يسمح لي باللعب بحرية كبيرة. هو شخص أعمل معه جيدًا على الملعب، نفهم بعضنا البعض بنظرة بسيطة، والأهم من هذا أنه مقاتل، ويستطيع نقل هذا الشعور لي، وهو ما أحبه. من النادر أن أحظى بذلك مع زميل".