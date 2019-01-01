رسميًا | أبو ديابي يُعلن اعتزاله كرة القدم

النجم الفرنسي وضع حدًا لمسيرة أعاقتها الإصابات

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن أبو ديابي رسميًا اعتزاله كرة القدم، بعد مسيرة أعاقتها الإصابات كثيرًا.

ولم يلعب صاحب الـ32 عامًا أي مباراة رسمية منذ أغسطس 2016، حين شارك مع مارسيليا في إحدى مباريات الدوري الفرنسي.

وقال اللاعب الذي قضى 9 سنوات ونصف من مسيرته الكروية في آرسنال بعدما انضم إليه من أوكسير عام 2006 "وضعت حدًا لمسيرتي الاحترافية. كان الوقت المناسب، عانيت من صعوبة العودة خلال السنوات الأخيرة، نتيجة الكثير من المشاكل البدنية".

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أضاف لراديو مونت كارلو "قررت التوقف لأنه ببساطة جسدي لا يستجيب، الأمر صعب، فقد قضيت طول حياتي أمارس كرة القدم، لكنها صفحة وطُويت الآن. ستُفتح صفحة جديدة، القرار جاء بعد تفكير طويل، إذ منحت نفسي عامًا كاملًا بعد الرحيل عن مارسيليا، لكن الأمر أصبح أكثر تعقيدًا مما اعتقدت، لقد وصلت إلى مرحلة أصبحت فيها حتى حياتي العادية مزعجة".

يُذكر أن النجم الفرنسي وللإصابات الكثيرة التي لحقت به، لم يلعب سوى 122 مباراة مع آرسنال في البريميرليج، ولم يلعب سوى 22 مباراة مع الفريق خلال سنواته الأربعة الأخيرة منهم 2 فقط في عاميه الأخيرين.

وقد لعب ديابي 16 مباراة لمنتخب فرنسا، أبرزهم خلال كأس العالم 2010.