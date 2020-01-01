جروس يعد مسؤولي الأهلي بتصحيح الأمور وعودة الانتصارات

الأهلي صاحب المركز الثالث في الدوري السعودي سيواجه نادي الاتفاق غدًا

عقد المدير الفني السويسري كريستيان جروس مدرب النادي الأهلي السعودي اجتماعًا مع المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي الأمير منصور بن مشعل والعضو الذهبي الأمير نواف بن عبدالعزيز بن تركي.

ويأتي اجتماع الثلاثي من أجل الوقوف على آخر استعدادات الفريق للمواجهة المُقبلة في الدوري السعودي للمحترفين، وبشكل عام للفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "عكاظ" فأن المدير الفني كريستيان جروس وعد مسؤولي النادي بالخروج بنتائج إيجابية ومثمرة للغاية.

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وأضافت الصحيفة أن الأمير منصور بن مشعل ناقش المدرب جروس عن سبب تراجع نتائج الفريق وآخرها التعادل إيجابياً بهدف لمثله أمام العدالة.

كما نقل بن مشعل استفسارات بعض مسؤولي النادي حول بعض قرارات المدرب وتحفظاتهم عليها، ومن ضمنها اعتماده على قائمة محددة من العناصر، واستبعاد بعض اللاعبين من حساباته دون أي مبرر.

جروس أكد للمسؤولين قدرته على تعديل الأمور في القريب العاجل بما يضمن استعادة الفريق لمستوياته المعهودة ونتائجه الإيجابية بأسرع وقت ممكن.

وكانت بعض التقارير قد أكدت أن إدارة الأهلي تسعى حاليًا لإيجاد مدير فني جديد بدلاً من المدرب السويسري بسبب سواء النتائج التي يمر بها الفريق.

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يُذكر أن النادي الأهلي صاحب المركز الثالث في الدوري السعودي سيواجه نادي الاتفاق غدًا في جدة من أجل تصحيح الأمور في المسابقة المحلية.