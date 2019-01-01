جروس يُجهز السومة وبلايلي وخبراني لمواجهة الأهلي والشباب

عائد الثلاثي للتواجد في تدريبات الفريق عقب الإصابة

يعمل المدير الفني السويسري كريستيان جروس مدرب فريق الأهلي لكرة القدم على تجهيز الثلاثي عمر السومة المهاجم الدولي السوري، ويوسف بلايلي لاعب خط الوسط الدولي الجزائري، وزميله محمد خبراني لاعب خط الدفاع من أجل التواجد مع الفريق في مباريات الدوري المحلي.

وعائد الثلاثي للتواجد في تدريبات الفريق عقب الإصابة التي عانوا منها خلال الفترة الأخيرة، وذلك لأسباب مختلفة.

ويستعد الفريق لمواجهة الشباب، السبت المقبل، في الرياض ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

في الإطار نفسه، من المنتظر عودة اللاعب سعيد المولد الظهير الأيمن للفريق للقائمة الأساسية، بعد أن غاب عن مباراة ضمك الماضية، بسبب عدم اكتمال جاهزيته البدنية بحسب ما نضح الجهاز الطبي بالفريق.

وبحسب التقارير المُقربة من الراقي، فهناك احتمال كبير لدخول هؤلاء اللاعبين أو بعضهم ضمن القائمة الأساسية التي سيدفع بها مدرب الأهلي في اللقاء.

وعلى أقل تقدير قد يتم الاحتفاظ بهم ضمن قائمة البدلاء، تحسباً للاستعانة بهم حسب مجريات المواجهة، الهامة أمام الفريق الشبابي.