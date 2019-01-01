جروس يحسم موقف السومة من المشاركة أمام الشباب الليلة

هل يستطيع عمر السومة المشاركة في مباراة الأهلي والشباب القادمة؟

يحسم السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق أهلي جدة السعودي، موقف السوري عمر السومة مهاجم فريقه من المشاركة أمام الشباب، اليوم الجمعة.

الأهلي سيواجه الشباب مساء غدٍ السبت، بالجولة الثالثة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن جروس سيجتمع مع السومة اليوم، قبل بدء التدريبات الأخيرة، استعدادًا لمواجهة الشباب، لحسم موقفه من الانضمام لقائمة الفريق النهائية.

تصرف جروس جاء خوفًا من فقدانه في المباريات المقبلة، وذلك للتأكد من جاهزيته البدنية، بعد الجراحة التي أجراها مؤخرًا.

جروس يُجهز السومة وبلايلي وخبراني لمواجهة الأهلي والشباب

عمر السومة كان أجرى عملية جراحية أسفل البطن "الفتاق الرياضي"، في ألمانيا مؤخرًا، بعد شعوره بآلام خلال معسكر الأهلي الأخير الذي أقيم في الإمارات.

جروس شدد على لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز على الشباب، خلال المحاضرة الفنية التي أجراها اللاعبين قبل بدء التدريبات.

المدرب السويسري أكد للاعبيه ضرورة تحقيق الفوز، حيث طلب منهم ضرورة بذل قصارى الجهد وتطبيق كل ما هو مطلوب منهم.