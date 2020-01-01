جروس: تحقيق الكونفدرالية مع الزمالك كان شيئًا مذهلًا

جروس يؤكد على أن لقب الكونفدرالية أحد أهم الألقاب في تاريخه.

أكد كريستيان جروس، المدير الفني السابق لنادي الزمالك والأهلي السعودي، على أن أغلى الألقاب التي حققها في تاريخه، هو أول لقب حققه، بالإضافة إلى كأس الكونفدرالية مع الفريق الأبيض.

جروس قاد الزمالك للتتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية العام الماضي، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية، بركلات الجزاء الترجيحية.

كريستيان قال خلال تصريحات لصحيفة "لوماتان" السويسرية: "أفضل دائمًا أول بطولة حققتها، وكانت مع جراسهوبرز، حيث حققت كأس السوبر عام 1994".

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المدرب السويسري تابع: "وأيضًا بطولة كأس الكونفدرالية التي حققتها في حضور جماهير الزمالك (أولتراس وايت نايتس) بالمدرجات، في مشهد من الصعب وصفه".

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المدير الفني السابق للزمالك أردف: "شهدت أشياء مذهلة حقًا في مصر الموسم الماضي، قبل رفع كأس الكونفدرالية لعبنا في كينيا وأنجولا وتشاد ومثل هذه الدول، وفي كل مرة كانت هناك رحلة، وركبنا الطائرات كما يركب الشعب السويسري الحافلات".

يذكر أن جروس حقق العديد من الألقاب، أبرزها مع الأهلي السعودي على كأس ولي العهد والدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، ومع الزمالك كأس السوبر المصري السعودي وكأس الكونفدرالية.