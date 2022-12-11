الدوري الإنجليزي الممتاز
جدول هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ
أحمد مجدي
7:20 م غرينتش+2 12/11/2022
تاريخ الدوري الإنجليزي مليء بالهدافين الرائعين سواء المنتمين لإنجلترا أو القادمين من خارج حدودها.
ومنذ انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج" في موسم 1992-1993، ارتفع مستوى التنافسية في هذه المسابقة وباتت بالنسبة للكثيرين أهم بطولة في العالم.
بالتالي، باتت البطولة تجذب العديد من المهاجمين الرائعين الذين كتبوا أسماءهم بأحرف من ذهب في تاريخ البطولة الإنجليزية.
جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2022-2023
السطور التالية تستعرض لكم جدول هدافي الدوري الإنجليزي في كل موسم عبر تاريخه، علمًا بأن أول من حصل على هذا اللقب هو الدولي الإنجليزي تيدي شيرينجهام في موسم 1992-1993.
جدول هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ
|الموسم
|الهداف
|عدد الأهداف
|عدد المباريات
|1992-1993
|تيدي شيرينجهام
|22
|41
|1993-1994
|أندي كول
|34
|40
|1994-1995
|ألان شيرار
|34
|42
|1995-1996
|ألان شيرار
|31
|35
|1996-1997
|ألان شيرار
|25
|31
|1997-1998
|ديون دابلن - مايكل أوين - كريس سوتون
|18
|36 - 36 - 35
|1998-1999
|جيمي فلويد هاسيلبانك - مايكل أوين - دوايت يورك
|18
|36 - 30 - 33
|1999-2000
|كيفين فيليبس
|30
|36
|2000-2001
|جيمي فلويد هاسيلبانك
|23
|35
|2001-2002
|تييري هنري
|24
|33
|2002-2003
|رود فان نيستلروي
|25
|34
|2003-2004
|تييري هنري
|30
|37
|2004-2005
|تييري هنري
|25
|32
|2005-2006
|تييري هنري
|27
|32
|2006-2007
|ديدييه دروجبا
|20
|36
|2007-2008
|كريستيانو رونالدو
|31
|34
|2008-2009
|نيكولاس أنيلكا
|19
|37
|2009-2010
|ديدييه دروجبا
|29
|32
|2010-2011
|ديميتار برباتوف - كارلوس تيفيز
|20
|32 - 31
|2011-2012
|روبن فان بيرسي
|30
|38
|2012-2013
|روبن فان بيرسي
|26
|38
|2013-2014
|لويس سواريز
|31
|33
|2014-2015
|سيرجيو أجويرو
|26
|33
|2015-2016
|هاري كين
|25
|38
|2016-2017
|هاري كين
|27
|30
|2017-2018
|محمد صلاح
|32
|36
|2018-2019
|محمد صلاج - ساديو ماني - بيير إيميريك أوباميانج
|22
|38 - 36 - 36
|2019-2020
|جيمي فاردي
|23
|35
|2020-2021
|هاري كين
|23
|35
|2021-2022
|محمد صلاح - سون هيونج مين
|23
|35 - 35
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