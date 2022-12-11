جدول هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ

تعرف على جدول هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج" عبر التاريخ منذ انطلاقه عام 1992.

تاريخ الدوري الإنجليزي مليء بالهدافين الرائعين سواء المنتمين لإنجلترا أو القادمين من خارج حدودها.

ومنذ انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج" في موسم 1992-1993، ارتفع مستوى التنافسية في هذه المسابقة وباتت بالنسبة للكثيرين أهم بطولة في العالم.

بالتالي، باتت البطولة تجذب العديد من المهاجمين الرائعين الذين كتبوا أسماءهم بأحرف من ذهب في تاريخ البطولة الإنجليزية.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2022-2023

السطور التالية تستعرض لكم جدول هدافي الدوري الإنجليزي في كل موسم عبر تاريخه، علمًا بأن أول من حصل على هذا اللقب هو الدولي الإنجليزي تيدي شيرينجهام في موسم 1992-1993.

جدول هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ