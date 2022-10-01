جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2022-2023

مصعب صلاحمصعب صلاح|
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تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 2022-2023...

ازدادت شعبية الدوري الإنجليزي الممتاز في الوطن العربي كثيرًا في العقد الأخير خاصةً في العامين الأخيرين، حيث أصبح الأكثر متابعةً من قبل عشاق الكرة من المحيط للخليج بعد أن سيطر الدوري الإسباني في بداية العقد الثاني من الألفية الجديدة، والدوري الإيطالي في تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحالي.

هناك الكثير من العوامل التي ساهمت في زيادة شعبية الدوري الإنجليزي في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها أنه أصبح قبلة للعديد من اللاعبين العرب الرائعين وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول، ورياض محرز رجل معجزة ليستر سيتي منذ سنوات ونجم مانشستر سيتي الحالي.

حقق صلاح لقب هداف البريمييرليج 3 مرات منذ انضمامه إلى ليفربول ، الأول كان بدون منازع والثاني مناصفةً مع زميله ساديو ماني وبيير أوباميانج، ثم خسر الحذاء الذهبي في عامه الثالث لصالح جيمي فاردي، نجم ليستر سيتي، وفي الموسم الماضي حصل هاري كين على لقب هداف المسابقة برصيد 23 هدفًا.

وعاد صلاح ليحقق الجائزة للمرة الثالثة في تاريخه الموسم الماضي متفوقًا على سون نجم توتنهام.

لا يمكن التنبؤ بوجهة جائزة هداف البريمييرليج هذا الموسم، فهناك العديد من المرشحين الذين يجب وضعهم في الاعتبار، على رأسهم نجم توتنهام هاري كين طريق السبيرز الأفضل لشباك الخصوم، أيضًا محمد صلاح نجم ليفربول، وكذلك إرلينج هالاند المنضم حديثًا إلى مانشستر سيتي,

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

وفي الأسطر التالية سنتعرف سويًا على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2022-2023.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023: كين ينفرد بالمركز الثاني وفيرمينو يقترب

أحرز هاري كين هدف توتنهام الوحيد في الخسارة أمام آرسنال بثلاثة أهدافٍ لهدف، وانفرد بالمركز الثاني، كما أحرز فيرمينو هدفين من ثلاثية تعادل ليفربول مع برايتون وصعد للمركز الرابع.

الترتيب

اللاعب

عدد الأهداف

1

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي

11

2

هاري كين - توتنهام

7

3

ألكساندر ميتروفيتش - فولهام

6

=4

إيفان توني - برينتفورد

5

=4

جابرييل جيسوس - آرسنال

5

=4

روبيرتو فيرمينو - ليفربول

5

=4

لياندرو تروسارد - برايتون

5

=8

رودريجو - ليدز يونايتد

4

=8

ويلفريد زاها - كريستال بالاس

4

=8

أليكسيس ماك اليستير - برايتون

4

=11

باسكال جروس - برايتون

3

=11

رحيم ستيرلينج - تشيلسي

3

=11

لويس دياز - ليفربول

3

=11

جابريل مارتينيلي - آرسنال

3

=11

مارتين أوديجارد - آرسنال

3

=11

ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد

3

=11

سون هيونج مين - توتنهام

3

=11

جيمس ماديسون - ليستر سيتي

3

هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ

يعتبر آلان شيرر هو الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي بحصيلة 260 هدفًا في 441 مباراة، وتشمل القائمة أيضاً أسماء مثل واين روني صاحب المركز الثاني بعدد 208 أهداف في 494 مباراة، وهاري كين في المركز الثالث برصيد 188 هدفًا

الترتيب

اللاعب

الأهداف

1

آلان شيرر

260

2

واين روني

208

3

هاري كين

190

4

أندي كول

187

5

سيرخيو أجويرو

184

6

فرانك لامبارد

177

7

تيري هنري

175

8

روبي فاولر

163

9

جيرمان ديفو

162

10

مايكل أوين

150

11

ليس فيرديناند

149

12

تيدي شيرنجهام

146

13

روبين فان بيرسي

144

14

جيمي فاردي

133

15

جيمي هاسلباينك

127

16

روبي كين

126

17

نيكولاس أنيلكا

125

18

دوايت يورك

123

19

محمد صلاح

122

=20

روميلو لوكاكو

121

=20

ستيفن جيرارد

121

22

إيان رايت

113

23

رحيم ستيرلينج

112

=24

ساديو ماني

111

=24

ديون دبلن

111

=24

إيميل هيسكي

111

27

ريان جيجز

109

28

بيتر كراوتش

108

29

بول سكولز

107

30

دارين بينت

106

31

ديدييه دروجبا

104