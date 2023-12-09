جدول مباريات وترتيب مجموعة فرنسا في يورو 2024

أحمد مجدي
Didier Deschamps France vs NetherlandsGetty Images
فرنساكأس أمم أوروبا

تعرف على جدول مباريات منتخب فرنسا في يورو 2024 بألمانيا، وما هي القنوات الناقلة وما هي المنتخبات الموجودة في مجموعة الديوك؟

يستعد منتخب فرنسا، وبطموح عالية للمشاركة في يورو 2024، لمحاولة الحصول. على اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2000.

وبقيادة كوكبة من النجوم وعلى رأسهم كيليان مبابي، فإن الديوك الفرنسية، ستعمل على كسر عقدة البطولة التي تنقص خزائن المدرب ديدييه ديشان.

وأسفرت قرعة يورو 2024، عن وقوع المنتخب الفرنسي، في مجموعة قوية تضم كلًا من هولندا والنمسا إضافة إلى المنتخب الذي سيتأهل من المسار الأول لملحق دوري الأمم الأوروبية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات وترتيب فرنسا في مجموعته ببطولة يورو 2024.

ما هي مجموعة فرنسا في يورو 2024؟

أوقعت القرعة وقوع فرنسا في المجموعة الرابعة برفقة كل من هولندا والنمسا والمنتخب الذي سيتأهل من المسار الأول لملحق دوري الأمم الأوروبية.

مجموعة فرنسا في يورو 2024

الترتيب

المنتخب

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1

فرنسا00000000
2هولندا00

0

00000

3

النمسا00000000
4المنتخب المتأهل من المسار الأول لملحق دوري الأمم الأوروبية0

0

000000

ما هي القنوات الناقلة لمباريات فرنسا في يورو 2024؟

تنقل مباريات يورو 2024، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في كأس العالم من خلال خدمة البث المباشر.

كما يمكنك مشاهدة البطولة مباشرة عبر تطبيق TOD.

جدول مباريات فرنسا في يورو 2024

الدورالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
دور المجموعاتفرنسا - النمساالإثنين 17 يونيو 2023
22:00 مصر
23:00 السعودية		-ميركورشبيل أرينا
دور المجموعاتهولندا - فرنساالجمعة 21 يونيو 2024
22:00 مصر
23:00 السعودية		-ريد بول أرينا
دور المجموعاتفرنسا - المتأهل من المسار الأول لملحق دوري الأمم الأوروبيةالإثنين 24 يونيو 2024
19:00 مصر
20:00 السعودية		-سيجنال إيدونا بارك

اختيارات المحررين