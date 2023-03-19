جدول مباريات وترتيب مجموعة تونس في تصفيات أمم إفريقيا 2023

تعرف على جدول مباريات منتخب تونس في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 والمقرر لها في ساحل العاج، وترتيب المجموعة وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

منتخب تونس هو أحد أكثر المنتخبات العربية والإفريقية مشاركةً في كأس العالم، وهو ما يجعله أحد أهم المنتخبات في القارة السمراء.

فاز نسور قرطاج بكأس أمم إفريقيا مرةً واحدةً فقط، كانت في النسخة التي أقيمت على أرضهم ووسط جماهيرهم في 2004، وفي النسخة الأخيرة، وصل المنتخب التونسي لربع النهائي وودع من منتخب بوركينا فاسو.

سُحبت في جنوب إفريقيا، بشهر أبريل الماضي قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 التي ستقام في ساحل العاج بتواجد 24 منتخبًا، وقد قُسمت المنتخبات الـ48 إلى 12 مجموعة يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة للنهائيات.

ترتيب مجموعات تصفيات أمم إفريقيا 2023، جدول المباريات والقنوات الناقلة

ترتيب مجموعة تونس في تصفيات أمم أفريقيا 2023

وفي هذا التقرير، سنتعرف على ترتيب مجموعة تونس في تصفيات أمم إفريقيا 2023 وجدول المباريات والقنوات الناقلة.

يشارك المنتخب التونسي في التصفيات بالمجموعة العاشرة، برفقة كل من غينيا الاستوائية وليبيا وبوتسوانا.

ترتيب تونس في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023

الترتيب الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط 1 تونس 2 1 1 0 4 0 +4 4 2 غينيا الاستوائية 2 1 0 1 2 4 -2 3 3 ليبيا 2 1 0 1 1 2 -1 3 4 بوتسوانا 2 0 1 1 0 1 -1 1

ما هي القنوات الناقلة لمباريات منتخب تونس في تصفيات أمم إفريقيا؟

لدى شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبث تصفيات كأس أمم إفريقيا في منطقة شمال إفريقيا، لذلك يمكن متابعة المباريات عبر شاشتها.

كما يمكن لزوار موقع جول متابعة مباريات تونس من خلال البث المباشر الكتابي المقدم لكل المباريات، والذي يبدأ قبلها بحوالي نصف ساعة.

جدول مباريات منتخب تونس في تصفيات أمم إفريقيا 2023