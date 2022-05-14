ترتيب مجموعات تصفيات أمم إفريقيا 2023، جدول المباريات والقنوات الناقلة

سُحبت في جنوب إفريقيا في شهر أبريل الماضي، قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 التي ستقام في ساحل العاج بتواجد 24 منتخبًا، وقد قُسمت المنتخبات الـ48 إلى 12 مجموعة يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة للنهائيات.

ونظمت القرعة بحيث تمنع تواجد منتخبي زيمبابوي وكينيا في مجموعة واحدة نظرًا للمشاكل السياسية بينهما، فيما شهدت تواجد منتخبي منتخبا ساو تاومي وموريشيوس وسيتم استبعاد أحدهما بعد انتهاء التحقيق في أزمتهما.

المجموعات عامة جاءت جيدة للمنتخبات العربية باستثناء منتخب المغرب الذي سيشارك في المجموعة الـ11 بجانب جنوب إفريقيا وزيمبابوي وليبيريا، فيما جاء المنتخبات التونسي والليبي معًا في المجموعة الـ10 ومعهما بوتسوانا وغينيا الاستوائية.

جدول مباريات وترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2023

وفي هذا التقرير، سنتعرف سوياً على جدول مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 وما هي مجموعات العرب؟ وأكثر من ذلك..

ما هو نظام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023؟

بعد نهاية المباريات التمهيدية ووصولنا للمرحلة الأخيرة من التصفيات، سيشارك 48 منتخبًا سيتم تقسيمهم على 12 مجموعة، سيتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى نهائيات البطولة.

وسيتأهل عن المجموعة الثامنة، منتخب واحد فقط لمشاركة ساحل العاج بتلك المجموعة، وقد ضمنت الأفيال المشاركة في البطولة القادمة بصفتها المنظم.

ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023

المجموعة الأولى:

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 ساوتومي و برينسيب 0 0 0 0 0 0 0 0 2 سيراليون 0 0 0 0 0 0 0 0 3 نيجيريا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 غينيا بيساو 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثانية:

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الرأس الأخضر 0 0 0 0 0 0 0 0 2 توجو 0 0 0 0 0 0 0 0 3 إسواتيني 0 0 0 0 0 0 0 0 4 بوركينا فاسو 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثالثة:

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 كينيا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ناميبيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 بوروندي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الكاميرون 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الرابعة:

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 غينيا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 إثيوبيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 مالاوي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 مصر 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الخامسة:

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 أنجولا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 إفريقيا الوسطى 0 0 0 0 0 0 0 0 3 غانا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 مدغشقر 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السادسة:

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 النيجر 0 0 0 0 0 0 0 0 2 تنزانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الجزائر 0 0 0 0 0 0 0 0 4 أوغندا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السابعة:

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مالي 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الكونغو 0 0 0 0 0 0 0 0 3 جنوب السودان 0 0 0 0 0 0 0 0 4 جامبيا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثامنة:

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 زامبيا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 جزر القمر 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ليسوثو 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ساحل العاج 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة التاسعة:

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الكونغو 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الجابون 0 0 0 0 0 0 0 0 3 موريتانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 السودان 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة العاشرة:

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 غينيا الاستوائية 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ليبيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 بوتسوانا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 تونس 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الحادية عشر:

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 زمبابوي 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ليبيريا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 المغرب 0 0 0 0 0 0 0 0 4 جنوب إفريقيا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثانية عشر: