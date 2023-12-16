جدول مباريات وترتيب مجموعة الأرجنتين في كوبا أمريكا 2024 والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
Argentina Copa America celebrationGetty Images
كوبا أمريكاالأرجنتين

تعرف على جدول مباريات وترتيب الأرجنتين في كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية..

من أجل مواصلة صفحات التألق التي قادها ليونيل ميسي في السنوات الأخيرة، يتطلق منتخب الأرجنتين للدفاع عن لقبه بطلًا لكوبا أمريكا، حين يخوض نسخة 2024 من البطولة.

يطمح التانجو للحصول على اللقب الثاني تواليًا في فترة مزدهرة يمر بها التانجو حصل فيها على كل الألقاب الممكنة.

وفي التقرير التالي من "GOAL.com" نتعرف على جدول مباريات منتخب الأرجنتين في كوبا أمريكا 2024، وترتيب "الألبيسيليستي" في المجموعة.

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جدول مباريات ومجموعات كوبا أمريكا 2024 والقنوات الناقلة

ما هو نظام كوبا أمريكا 2024؟

يشارك في تلك البطولة 16 منتخبًا تم تقسيمها على 4 مجموعات، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

يتلاقى متصدر المجموعة الأولى ووصيفها مع وصيف المجموعة الثانية ومتصدرها على الترتيب في أول مسار، ثم المسار الثاني بين متصدر ووصيف المجموعتين الثالثة والرابعة.

يتلاقى الفائزان من أول مسار في أول مباراة لنصف النهائي، ثم الفائزين من ثاني مسار في ثاني مباراة لنصف النهائي، ثم يتلاقى الفائزان في نصف النهائي بالمباراة النهائية التي تقام يوم 14 يوليو 2024.

لكن قبل النهائي، سيتلاقى الفريقان الخاسران في نصف النهائي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وذلك يوم 13 يوليو 2024.

ما القنوات الناقلة لمباريات الأرجنتين في كوبا أمريكا 2024؟

من المقرر أن يتم نقل مباريات كوبا أمريكا 2024 عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الحاصلة على حقوق بث أعرق بطولة على صعيد المنتخبات في تاريخ كرة القدم.

جدول مباريات الأرجنتين في كوبا أمريكا 2024 - دور المجموعات

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
الأرجنتين - الفائز من كندا وتريندادالخميس 20 يونيو 2024
03:00 مصر، 04:00 السعودية		-مرسيدس بينز
تشيلي - الارجنتينالثلاثاء 25 يونيو 2024
02:00 مصر، 03:00 السعودية		-ميتلايف
الأرجنتين - بيروالسبت 29 يونيو 2024
03:00 مصر، 04:00 السعودية		-هارد روك

ترتيب مجموعة الأرجنتين في كوبا أمريكا 2024

الترتيبالمنتخبلعبفوزتعادلخسارة له عليهالفارقالنقاط
1الأرجنتين00000000
2بيرو00000000
3تشيلي00000000
4الفائز من كندا وترينداد وتوباجو بملحق الكونكاكاف00000000

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