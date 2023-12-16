جدول مباريات ومجموعات كوبا أمريكا 2024 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن كوبا أمريكا 2024، الموعد، الملاعب المستضيفة، النظام وجدول المباريات والمجموعات

بدأ العد التنازلي لانطلاق بطولة كوبا أمريكا 2024، في النسخة الجديدة التي ينتظر أن تحفل بالعديد من التفاصيل المثيرة والرائعة.

وتعد تلك النسخة هي الأولى التي يقرر "كونميبول" فيها إقامة البطولة كل 4 أعوام زوجية، بدءًا من نسخة 2020، لتكون النسخة الحالية في 2024.

البطولة الماضية عام 2021 والتي كانت نسخة استثنائية، استضافتها البرازيل بعد أن كان مقررًا أن تستضاف في كولومبيا والأرجنتين، لكن الظروف السياسية في كولومبيا وتفشي فيروس كورونا في الأرجنتين جعل البطولة تتحول إلى البرازيل.

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إلا أن كل هذا لم يمنع الأرجنتين من التتويج باللقب في قلب "ماراكانا" وأمام البرازيل في النهائي بالذات بهدف أنخيل دي ماريا الذي لا ينساه أنصار التانجو.

وفي هذا التقرير سنتعرف على كل ما يخص النسخة المنتظرة والجديدة كلياً من بطولة كوبا أمريكا.

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ما موعد بطولة كوبا أمريكا 2024؟

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم إقامة البطولة في الفترة بين 20 يونيو - 14 يوليو 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية.

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ما نظام بطولة كوبا أمريكا 2024؟

يشارك في تلك البطولة 16 منتخبًا تم تقسيمها على 4 مجموعات، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

يتلاقى متصدر المجموعة الأولى ووصيفها مع وصيف المجموعة الثانية ومتصدرها على الترتيب في أول مسار، ثم المسار الثاني بين متصدر ووصيف المجموعتين الثالثة والرابعة.

يتلاقى الفائزان من أول مسار في أول مباراة لنصف النهائي، ثم الفائزين من ثاني مسار في ثاني مباراة لنصف النهائي، ثم يتلاقى الفائزان في نصف النهائي بالمباراة النهائية التي تقام يوم 14 يوليو 2024.

لكن قبل النهائي، سيتلاقى الفريقان الخاسران في نصف النهائي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وذلك يوم 13 يوليو 2024.

جدول مواعيد بطولة كوبا أمريكا 2024

موعد المباريات المجموعات 20 يونيو - 2 يوليو 2024 ربع النهائي 4-6 يوليو 2024 نصف النهائي 9-10 يوليو 2024 مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع 13 يوليو 2024 النهائي 14 يوليو 2024

أين تقام بطولة كوبا أمريكا 2024؟ وما الملاعب المستضيفة؟

البطولة يستضيفها 14 ملعبًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو العدد الأكبر من الملاعب الذي يستضيف مباريات نسخة واحدة في تاريخ البطولة..

وتأتي الملاعب المستضيفة وسعتها على النحو التالي:-

الملعب السعة آيه تي آند تي 80000 متفرج مرسيدس بنز 71000 متفرج كيو 2 20738 متفرجًا بانك أوف أمريكا 74867 متفرجًا ميتلايف 82566 متفرجًا آن آر جي 72220 متفرجًا سوفي 70240 متفرجًا ليفايز 68500 متفرج ستايت فارم 63400 متفرج ألجيانت 61000 متفرج آرو هيد 76416 متفرجًا تشيلدرينز ميرسي بارك 18467 متفرجًا هارد روك 64767 متفرجًا إكسبلوريا 25500 متفرج

ترتيب مجموعات كوبا أمريكا 2024

المجموعة الأولى الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الأرجنتين 0 0 0 0 0 0 0 0 2 بيرو 0 0 0 0 0 0 0 0 3 تشيلي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الفائز من كندا وترينداد وتوباجو بملحق الكونكاكاف 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات كوبا أمريكا 2024 - المجموعة الأولى

المباراة الموعد النتيجة الملعب الأرجنتين - الفائز من كندا وترينداد الخميس 20 يونيو 2024

03:00 مصر، 04:00 السعودية - مرسيدس بينز بيرو - تشيلي الجمعة 21 يونيو 2024

02:00 مصر، 03:00 السعودية - آيه تي أند تي بيرو - الفائز من كندا وترينيداد الثلاثاء 25 يونيو 2024

00:00 مصر، 01:00 السعودية - تشيلدرينز ميرسي بارك تشيلي - الارجنتين الثلاثاء 25 يونيو 2024

02:00 مصر، 03:00 السعودية - ميتلايف الأرجنتين - بيرو السبت 29 يونيو 2024

03:00 مصر، 04:00 السعودية - هارد روك الفائز من كندا وترينيداد - تشيلي السبت 29 يونيو 2024

03:00 مصر، 04:00 السعودية - إكسبلوريا

المجموعة الثانية الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 المكسيك 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الإكوادور 0 0 0 0 0 0 0 0 3 فنزويلا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 جامايكا 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات كوبا أمريكا 2024 - المجموعة الثانية

المباراة الموعد النتيجة الملعب الإكوادور - فنزويلا السبت 22 يونيو 2024

22:00 مصر، 23:00 السعودية - ليفايز المكسيك - جامايكا السبت 22 يونيو 2024

03:00 مصر، 04:00 السعودية - إن آر جي الإكوادور - جامايكا الأربعاء 26 يونيو 2024

22:00 مصر، 23:00 السعودية - أليجيانت فنزويلا - المكسيك الأربعاء 26 يونيو 2024

01:00 مصر، 02:00 السعودية - سوفي المكسيك - الإكوادور الأحد 30 يونيو 2024

00:00 مصر، 01:00 السعودية - ستايت فارم جامايكا - فنزويلا الأحد 30 يونيو 2024

02:00 مصر، 03:00 السعودية - كيو 2

المجموعة الثالثة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الولايات المتحدة الأمريكية 0 0 0 0 0 0 0 0 2 أوروجواي 0 0 0 0 0 0 0 0 3 بنما 0 0 0 0 0 0 0 0 4 بوليفيا 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات كوبا أمريكا 2024 - المجموعة الثالثة

المباراة الموعد النتيجة الملعب الولايات المتحدة الأمريكية -بوليفيا الأحد 23 يونيو 2024

00:00 مصر، 01:00 السعودية - آيه تي أند تي أوروجواي- بنما الأحد 23 يونيو 2024

04:00 مصر، 05:00 السعودية - هارد روك بنما - الولايات المتحدة الأمريكية الخميس 27 يونيو 2024

01:00 مصر، 02:00 السعودية - مرسيدس بنز أوروجواي - بوليفيا الخميس 27 يونيو 2024

04:00 مصر، 05:00 السعودية - ميتلايف الولايات المتحدة الأمريكية - أوروجواي الإثنين 1 يوليو 2024

03:00 مصر، 04:00 السعودية - آرو هيد بوليفيا - بنما الإثنين 1 يوليو 2024

04:00 مصر، 05:00 السعودية - إكسبلوريا

المجموعة الرابعة

المجموعة الرابعة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 البرازيل 0 0 0 0 0 0 0 0 2 كولومبيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 باراجواي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الفائز من كوستاريكا وهندوراس بملحق الكونكاكاف 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات كوبا أمريكا 2024 - المجموعة الرابعة

المباراة الموعد النتيجة الملعب كولومبيا - باراجواي الإثنين 24 يونيو 2024

00:00 مصر، 01:00 السعودية - إن آر جي البرازيل - الفائز من كوستاريكا وهندوراس بملحق الكونكاكاف الإثنين 24 يونيو 2024

01:00 مصر، 02:00 السعودية - سوفي كولومبيا - الفائز من كوستاريكا وهندوراس بملحق الكونكاكاف الجمعة 28 يونيو 2024

22:00 مصر، 23:00 السعودية - ستايت فارم باراجواي - البرازيل الجمعة 28 يونيو 2024

01:00 مصر، 02:00 السعودية - أليجيانت البرازيل - كولومبيا الثلاثاء 2 يوليو 2024

01:00 مصر، 02:00 السعودية - ليفايز باراجواي - الفائز من كوستاريكا وهندوراس بملحق الكونكاكاف الثلاثاء 2 يوليو 2024

03:00 مصر، 04:00 السعودية - كيو 2

من المنتخب الأكثر فوزًا بكوبا أمريكا عبر التاريخ؟

منتخب أوروجواي هو الأكثر تتويجًا بلقب كوبا أمريكا، حيث حصد اللقب في 15 مناسبة، وكان أول من حقق البطولة في نسخة 1916، وآخر لقب حققه يعود إلى نسخة 2011.

ونجح منتخب الأرجنتين في معادلة هذا السجل بتحقيق كوبا أمريكا 2021 ليمتلك 15 بطولة في تاريخه، بينما استمرت البرازيل في المركز الثالث بواقع 9 بطولات.

المنتخبات الأكثر تتويجًا بلقب كوبا أمريكا