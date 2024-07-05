تعرف على جدول مباريات نصف نهائي يورو 2024 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته....

بدأت مراحل الحسم في يورو 2024، الذي شهد العديد من المفاجآت والمباريات القوية من بدايته، وبدأت معه تتضح معالم المنتخبات التي ستتأهل إلى المربع الذهبي من البطولة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنستعرض معًا جدول مباريات دور نصف نهائي يورو 2024 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته.

جدول مباريات يورو 2024، المجموعات، الطريق للنهائي، القنوات الناقلة والجوائز المالية

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ما موعد نصف نهائي يورو 2024؟

من المنتظر أن تبدأ مباريات دور نصف النهائي من البطولة، بداية من يوم السبت 29 يونيو، بمباراة سويسرا وإيطاليا.

البداية النهاية السبت 29 يونيو 2024 الثلاثاء 2 يوليو 2024

جدول مباريات دور نصف نهائي يورو 2024

المباراة الموعد النتيجة الملعب الفائز من (إسبانيا - ألمانيا) - الفائز من (فرنسا - البرتغال) الثلاثاء 9 يوليو 2024،

22:00 مصر والسعودية - أليانز آرينا الفائز من (هولندا - تركيا) - الفائز من (إنجلترا - سويسرا) الأربعاء 10 يوليو 2024،

22:00 مصر والسعودية - سيجنال إدونا بارك

ما القنوات الناقلة لمباريات دور نصف نهائي يورو 2024؟

تنقل فعاليات بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 فقط وحصريًا على شبكة قنوات بي إن سبورتس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد خصصت قنوات beIN Max لنقل البطولة.

كما يمكن مشاهدة البث المباشر عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD TV.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

ما المنتخبات المتأهلة إلى دور نصف نهائي يورو 2024؟

بصورة رسمية تأهلت المنتخبات الآتية إلى دور نصف النهائي: