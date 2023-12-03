جدول مواعيد مباريات يورو 2024، المجموعات والأدوار الإقصائية والقنوات الناقلة والجوائز المالية

بلال محمد
Euro 2024 drawGOAL
كأس أمم أوروباألمانياالمجرآيسلندالاتفياأسكتلنداالدنماركبولنداالسويدسويسراكرواتيااليونانمونتينيغروجزر فاروقبرصرومانياالنمساأندوراهولنداإستونيالتوانيامالطاأوكرانياجمهورية أيرلنداأرمينيابيلاروسياإيطالياليشتنشتاينألبانيافرنساإسبانياسلوفاكيابلجيكابلغاريامولدوفاجمهورية التشيكجيورجيافنلنداكازاخستانلوكسمبورغإنجلترامقدونيا الشماليةالبوسنة والهرسكسلوفينياويلزالبرتغالأذربيجانأيرلندا الشماليةتركياكوسوفوسان مارينوالنرويج

تعرف على ترتيب مجموعات يورو 2024 وجدول المباريات والقنوات الناقلة...

تستعد ألمانيا لاستضافة مباريات بطولة يورو 2024، في نسخة الكل يتنبأ لها بأن تكون مثيرة في ظل قوة المنتخبات الأوروبية، وتقارب المستوى.

ويحمل منتخب إيطاليا لقب بطولة كأس أمم أوروبا، بعدما حصد البطولة للمرة الثانية في تاريخه خلال نسخة 2020 من البطولة والتي استضافتها عدة دول أوروبية للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وأسفرت القرعة عن مواجهات مثيرة وصعبة في دور المجموعات، خاصة في المجموعة الثانية التي تضم إسبانيا وإيطاليا، ويلعب منتخب فرنسا مع هولندا في المجموعة الرابعة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على ترتيب مجموعات، وجدول مباريات يورو 2024 والقنوات الناقلة.

ما هي القنوات الناقلة لبطولة يورو 2024؟

تنقل فعاليات بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 فقط وحصريًا على شبكة قنوات بي إن سبورتس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد خصصت قنوات beIN Max لنقل البطولة.

إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبر القناة القطرية، فيمكنك متابعة البث المباشر الكتابي من موقع جول والذي ينطلق قبل المباريات بنصف ساعة تقريبًا.

ترتيب مجموعات يورو 2024

المجموعة الأولى:

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1ألمانيا00000000
2اسكتلندا00000000
3المجر00000000
4سويسرا00000000

المجموعة الثانية:

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1إسبانيا00000000
2كرواتيا00000000
3إيطاليا00000000
4ألبانيا00000000

المجموعة الثالثة:

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1سلوفينيا00000000
2الدنمارك00000000
3صربيا00000000
4إنجلترا00000000

المجموعة الرابعة:

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1الفائز من المسار الأول في الملحق00000000
2هولندا00000000
3النمسا00000000
4فرنسا00000000

المجموعة الخامسة:

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1بلجيكا00000000
2سلوفاكيا00000000
3رومانيا00000000
4الفائز من المسار الثاني في الملحق00000000

المجموعة السادسة:

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1تركيا00000000
2الفائز من المسار الثالث في الملحق00000000
3البرتغال00000000
4جمهورية التشيك00000000

أين تقام بطولة أمم أوروبا يورو 2024؟

تستضيف ألمانيا بطولة يورو 2024، وستكون هذه المرة الثانية التي تقام فيها البطولة على الأراضي الألمانية، والمرة الأولى في ألمانيا الموحدة، حيث سبق وأن استضافة ألمانيا الغربية البطولة في نسخة 1988.

فيما استضافة ألمانيا 4 مباريات خلال نسخة 2020 من البطولة، وتحديدًا في مدينة ميونخ.

ما قيمة الجوائز المالية لبطولة يورو 2024؟

سيحصل المنتخب الفائز على بطولة يورو 2024، على 24 مليون جنيه إسترليني إن فاز في كافة مبارياته في البطولة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر توزيع مبلغ قدره 283.5 مليون جنيه إسترليني، على الفرق الـ 24 المشاركة في المسابقة، ويحصل كل منتخب على 856 ألف جنيه إسترليني للفوز في مباراة بدور المجموعات، و428 ألف جنيه إسترليني مقابل التعادل.

وسيحصل الفريق الذي يتأهل إلى دور الـ 16 على 1.28 مليون جنيه إسترليني، والفريق الذي سيصل إلى ربع النهائي سيحصل على 2.14 مليون جنيه إسترليني.

بينما سيحصل الفريق الذي سيصل إلى نصف النهائي على 3.42 مليون جنيه إسترليني، وسيحصد الفريق صاحب المركز الثاني في البطولة على 4.28 مليون جنيه إسترليني، وستنتعش خزائن الفريق المتوج باللقب بـ 6.86 مليون جنيه إسترليني.

ما هو سجل الفائزين ببطولة أمم أوروبا؟

يعد منتخبا ألمانيا وإسبانيا الأكثر تتويجًا ببطولة أمم أوروبا، حيث حصد كل منهما البطولة في ثلاث مناسبات.

ويأتي خلفهما منتخبا إيطاليا وفرنسا، وحقق كل منهما البطولة مرتين.

الترتيبالمنتخبعدد مرات التتويج
=1ألمانيا3 (1972، 1980، 1996)
=1إسبانيا3 (1964، 2008، 2012)
=3إيطاليا2 (1968، 2020)
=3فرنسا2 (1984، 2000)
=5روسيا1 (1960)
=5جمهورية التشيك1 (1976)
=5البرتغال1 (2016)
=5هولندا1 (1988)
=5الدنمارك1 (1992)
=5اليونان1 (2004)

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