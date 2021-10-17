كل ما تريد معرفته عن نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، مواعيد ونتائج مباريات الهلال والنصر وجميع الفرق، القنوات الناقلة والملاعب المستضيفة..

خطت النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا خطوة جديدة نحو التعرف على البطل بعد الوصول إلى المربع الذهبي.

نسخة 2021 من دوري أبطال آسيا استثنائية بكل المقاييس، حيث تغير نظام البطولة هذا الموسم، بتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى الدور الثاني، مع أفضل ثلاثة فرق حصلت على المركز الثاني من شرق القارة، وأفضل وصفاء الغرب.

مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، جدول المباريات والقنوات الناقلة

وتشهد النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا إقامة مباريات كل مجموعة في مدينة واحدة بنظام التجمع، كما تقام مباريات الأدوار الإقصائية في مدينة واحدة.

وبعد دور مجموعات قوي للغاية، جاء دور الستة عشر والذي شهد مباريات استثنائية للغاية كما ظهر ربع النهائي بشكل رائع قبل الوصول إلى المربع الذهبي.

ما هي الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021؟

تأهل فريقا الهلال والنصر السعوديان، بعد إقصاء برسبوليس الإيراني، والوحدة الإماراتي على التوالي إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021 عن منطقة غرب القارة.

أما عن شرق القارة، فقد تأهل أولسان وبوهانج ستيلرز

أين تقام مباريات نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021؟

مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021 عن منطقة غرب القارة، تقام في مدينة الرياض، عاصمة السعودية، تحديدًا على ملعب مرسول بارك، معقل نادي النصر.

أما نصف نهائي منطقة شرق القارة، فتقام المباريات في مدينة جيونجو الكورية الجنوبية، وتحديدًا على استاد جيونجو كأس العالم الذي استضاف منافسات مونديال 2002.

جدول مباريات نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021

تقام مباريات الدور نصف النهائي من منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021 خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 19 و20 أكتوبر 2021.

المباراة الموعد النتيجة الملعب الهلال - النصر الثلاثاء 19 أكتوبر 2021،

13 ربيع الأول 1443،

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات - مرسول بارك بوهانج - أولسان الأربعاء 20 أكتوبر 2021،

14 ربيع الأول 1443،

13:00 السعودية، 14:00 الإمارات - استاد جيونجو كأس العالم

جدول مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021

تقام مباريات الدور ربع النهائي من منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021 خلال يومي السبت والأحد 16 و17 أكتوبر 2021.

المباراة الموعد النتيجة الملعب النصر - الوحدة السبت 16 أكتوبر 2021،

10 ربيع الأول 1443

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات 1-5 مرسول بارك الهلال - برسبوليس السبت 16 أكتوبر 2021،

10 ربيع الأول 1443

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات 0-3 مرسول بارك بوهانج ستيلز - ناجويا جرامبوس الأحد 17 أكتوبر 2021،

11 ربيع الأول 1443

08:00 السعودية، 09:00 الإمارات 0-3 جيونجو كأس العالم جيونبوك - أولسان الأحد 17 أكتوبر 2021،

11 ربيع الأول 1443

13:00 السعودية، 14:00 الإمارات 3-2 جيونجو كأس العالم

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال آسيا 2021؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2021 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تم إطلاقها مع بداية الموسم الجديد لإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال آسيا 2021؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

كيف تشاهد دوري أبطال آسيا 2021 على الإنترنت؟

يمكن للجميع مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا عبر الإنترنت عن طريق شاهد VIP، والتي تقوم ببث المباريات بتقنية HD. كما يمكن متابعة المباراة عبر القناة الرسمية للاتحاد الآسيوي على يوتيوب.

ويمكن متابعة المباراة من خلال البث المباشر الذي يوفره موقع جول والذي ينطلق قبل المباراة بنصف ساعة.