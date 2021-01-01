ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال آسيا 2021؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لدوري أبطال آسيا 2021 الذي سينطلق في الرابع عشر من أبريل الجاري، وكيف تتابع مباريات البطولة عبر الإنترنت؟

تنطلق النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا يوم الأربعاء 14 أبريل 2021، وذلك في نسخة استثنائية تستضيف أغلب مبارياتها المملكة العربية السعودية.

بحسب قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سيشارم 40 فريق في دوري أبطال آسيا 2021، وهي المرة الأولى التي يتم تنظيم البطولة بهذا العدد من الأندية، وكما انتهت النسخة الماضية بنظام البطولة المجمعة، ستبدأ النسخة الحالية من المسابقة الأهم في القارة الصفراء.

تشارك أندية لها باع في البطولة الآسيوية هذا العام، على غرار الهلال والنصر والأهلي من السعودية، والسد والدحيل من قطر، والعديد من الفرق التي تألقت في دوري أبطال آسيا من قبل.

مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، جدول المباريات والقنوات الناقلة

لكن، ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال آسيا 2021 وكيف تتابع مباريات فريقك المفضل في البطولة؟ جول ينقل لك الإجابة.

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال آسيا 2021؟

لم تعلن أي قناة عربية حتى الآن حصولها على حقوق بث دوري أبطال آسيا عبر شاشتها، وذلك بعد أن كانت تنقل في السابق حصريًا على شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية، التي على ما يبدو لم تحصل على الحقوق من جديد.

ما يؤكد ذلك، إذاعة مباريات الملحق المؤهل على قنواتٍ مختلفة تابعة للفرق المشاركة في المباريات، على غرار مباراة الوحدة السعودي والقوة الجوية العراقي التي أذيعت عبر القنوات الرياضية السعودية، ومباراة الوحدة الإماراتي ضد الزوراء العراقي التي أذيعت على شاشة أبوظبي الرياضية.

البطولة القنوات الناقلة دوري أبطال آسيا 2021 لم تتحدد

كيف تشاهد دوري أبطال آسيا 2021 على الإنترنت؟

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم توقيع اتفاقية حقوق حصرية مع شركة الرياضة السعودية، تحصل بموجبها الشركة على الحقوق الإعلامية لمسابقات الاتحاد القاري في السعودية بين 2021 و2024.

وبحسب الاتفاق ستقوم الشركة السعودية بنقل البطولات الرئيسية للمنتخبات الوطنية والأندية الآسيوية، ومن ضمنها بالتأكيد دوري أبطال آسيا.

ستقوم شركة الرياضة السعودية ببث مباريات دوري أبطال آسيا بشكلٍ مبدأي من خلال منصتها على الإنترنت GSA ، على أن تنتقل للبث الفضائي في الربع الأخير من العام.

إذا لم تتمكن من الوضول مباشرةً إلى الموقع المخصص لتغطية البطولة الآسيوية، فعليك ترقب خدمة البث المباشر لمباريات دوري أبطال آسيا 2021 عبر موقع جول، والتي ستتيح لك معرفة جميع تفاصيل المباراة قبل وأثناء انطلاقها.

البطولة المتابعة عبر الإنترنت دوري أبطال آسيا 2021 موقع جول، GSA

هل يذاع دوري أبطال آسيا 2021 على القنوات الرياضية السعودية؟

حتى الآن لا توجد أي تأكيدات بإذاعة القنوات الرياضية السعودية دوري أبطال آسيا 2021، وعلينا الانتظار حتى قبيل انطلاق المسابقة.

لكن، بموجب الاتفاق بين شركة الرياضة السعودية والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يمكن التكهن بأن مجموعة القنوات الرياضية الأولى في المملكة ستكون قبلة المتابع لبطولات آسيا في المستقبل القريب، بما فيها دوري أبطال آسيا.